Де Дзерби, дело не в везении. Шахтер уступил Шерифу даже по xG

Накануне донецкий «Шахтер» сенсационно уступил дебютанту Лиги чемпионов «Шерифу» (0:2) в первом матче группового этапа сезона-2021/22.

Несмотря на то, что «горняки» имели существенное преимущество во владении мячом над оппонентом (71% на 29%), выжать из этого пользу вице-чемпион Украины не сумел.

«Шахтер» уступил «Шерифу» даже по xG – ожидаемым голам. У команды, представляющей Молдову, xG вчера был равен 1,21, в то время как у «Шахтера» - 1,04. Это при том, что «горняки» вдвое чаще пробивали по воротам – 22 против 11, но количество попаданий в створ оказалось одинаковым – по 4.

Напомним, после дебютной для себя игры в основной сетке Лиги чемпионов главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что его команде «очень не везло, а «Шерифу», наоборот, везло».