Де Дзерби, дело не в везении. Шахтер уступил Шерифу даже по xG

Расчетные статистические показатели говорят, что «горняки» не заслужили очков в Тирасполе

  • 16.09.2021 12:00
  • 1187 просмотров
  • 3 комментария
Де Дзерби, дело не в везении. Шахтер уступил Шерифу даже по xG
© shakhtar.com

Накануне донецкий «Шахтер» сенсационно уступил дебютанту Лиги чемпионов «Шерифу» (0:2) в первом матче группового этапа сезона-2021/22.

Несмотря на то, что «горняки» имели существенное преимущество во владении мячом над оппонентом (71% на 29%), выжать из этого пользу вице-чемпион Украины не сумел.

«Шахтер» уступил «Шерифу» даже по xG – ожидаемым голам. У команды, представляющей Молдову, xG вчера был равен 1,21, в то время как у «Шахтера» - 1,04. Это при том, что «горняки» вдвое чаще пробивали по воротам – 22 против 11, но количество попаданий в створ оказалось одинаковым – по 4.

Напомним, после дебютной для себя игры в основной сетке Лиги чемпионов главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что его команде «очень не везло, а «Шерифу», наоборот, везло».

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Источник — Wyscout

(7 голосов)

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Комментарии
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    Nomad
    Nomad, 16.09.2021 12:15
    +1
    Та ладно. Тут уже кто то писал . Шипы не той модели поставили. Вон на фото, какие у африканцев. Могли бы в перерыве и перекрутить на другие.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.09.2021 12:10
    -1
    "Де Дзерби, дело не в везении". Да там вся команда пустобрехов, сдобренная командой пустозвонов на ТВ. У Пятова нет недооценки, Додо играл против Вернидуба много раз (на самом деле ни разу), Де Дзерби рассказывает, что футболисты очень высокого уровня (значит, ты низкого). Единственные, кто пока еще симпатичен лично мне не играют, Сикан, Мудрик и Трубин. Тете, Момо и Куку в биореактор или раздать бедным.
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    axylinam
    online
    axylinam, 16.09.2021 12:06
    +1
    Шериф-это типичный футбольный карлик, который выстрелил по крупному раз за 25 лет и именно выстрелил на Шахтёре, тут вообще глупо речь вести о везении, тем более что игроки Шерифа стоят смешные суммы, Дзерби привёз с собой банду из итальянцев около 10 человек,вот эта итальянская банда и виновата во вчерашнем позоре вместе со своим главарём
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