Экс-тренер Зари: «Не стал бы называть Зарю фаворитом поединка с Буде-Глимт»

Юрий Коваль высказался о грядущем матче Лиги конференций

  • 16.09.2021 11:29
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Экс-тренер Зари: «Не стал бы называть Зарю фаворитом поединка с Буде-Глимт»
© ФК Заря Луганск

Бывший главный тренер «Зари» Юрий Коваль поделился своими ожиданиями от противостояния луганского клуба с «Буде-Глимт» в Лиге конференций.

«Буде-Глимт» — команда своеобразная. Атакует большими силами, часто подключаются в наступление крайние защитники, но, что любопытно - со смещениями в центр.

Сегодняшний соперник «Зари» — с отличными физическими кондициями, что позволяет при потере мяча своевременно возвращаться к своей штрафной площадке. Кстати, приблизительно в таком же ключе действует и «Заря», с быстрыми перемещениями в передней линии. Много будет зависеть от домашних заготовок, хотя можно предвидеть, что сегодня станем свидетелями результативного противостояния.

Я бы не стал называть «Зарю» фаворитом поединка. В последнее время уровень футбола в европейских странах заметно выровнялся благодаря продуманной работе со сменой, развитой инфраструктурой. Вот и в составе норвежцев — нет «звезд», но они хорошо обучены, каждый из них четко знает свой маневр.

Что касается «Зари», то пока она еще не вышла на свой привычный уровень. Я это объясняю уходом системообразующих игроков - Юрченко, Иванисени, Абу-Ханны, отсутствие которых чувствуется. Однако я настроен оптимистично. Нужно еще немного времени, новички впишутся в командную структуру и все встанет на свои места. Кстати, похожая ситуация была и летом 2020 года, когда «Зарю» покинули Михайличенко, Леднев и Тымчик», - сказал Коваль.

Напомним, что поединок «Буде-Глимт» — «Заря» начнется 16 сентября в 22.00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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