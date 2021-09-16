Шахтер стал лучшей командой первого тура Лиги чемпионов по двум показателям

Донецкий «Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.



При этом команда Роберто Де Дзерби стала лучшей по проценту владения мячом. Он составил 69%. Также в пятерку лучших вошли «Бенфика» (68%), «Челси» (64%), ПСЖ (63%) и «Ювентус» (60).



Также «Шахтер» поделил первое место с «Ливерпулем» по количеству входов в штрафную площадь противников (по 27). К примеру, у «Динамо» в матче против «Бенфики» было всего 10.