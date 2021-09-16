Шахтер стал лучшей командой первого тура Лиги чемпионов по двум показателям

«Горняки» больше всех контролировали мяч и доходили до штрафной площади соперников

  • 16.09.2021 11:28
  • 1815 просмотров
  • 6 комментариев
Шахтер стал лучшей командой первого тура Лиги чемпионов по двум показателям
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
 
При этом команда Роберто Де Дзерби стала лучшей по проценту владения мячом. Он составил 69%. Также в пятерку лучших вошли «Бенфика» (68%), «Челси» (64%), ПСЖ (63%) и «Ювентус» (60).  
 
Также «Шахтер» поделил первое место с «Ливерпулем» по количеству входов в штрафную площадь противников (по 27). К примеру, у «Динамо» в матче против «Бенфики» было всего 10.

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Источник — zbirna.com

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 16.09.2021 12:13
    0
    Цікаво, що з ТОП 5 "володарів м'яча" тільки Челсі переміг і то 1:0.
    А ще якщо взяти до уваги процент володіння м'ячем/кількість входження до штрафного майданчику суперника - Динамо зіграло ефективніше від шахтаря (ну що впринципі і зафіксували фінальні цифри на табло)...
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    Cтapый Xaнтep
    online
    Cтapый Xaнтep, 16.09.2021 12:08
    0
    І шо?
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 16.09.2021 12:07
    0
    Шахтар є Шахтар, молодці, що ще тут скажеш.
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    Zorro Men
    Zorro Men, 16.09.2021 11:41
    +3
    За показники очки недають
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    Persian
    online
    Persian, 16.09.2021 11:32
    +7
    С этим "Сочным футболом" кротов даже Шериф казался грандом
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    norma_zap
    online
    norma_zap, 16.09.2021 11:30
    +6
    А толку?
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