Шахтер стал лучшей командой первого тура Лиги чемпионов по двум показателям

Донецкий «Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
При этом команда Роберто Де Дзерби стала лучшей по проценту владения мячом. Он составил 69%. Также в пятерку лучших вошли «Бенфика» (68%), «Челси» (64%), ПСЖ (63%) и «Ювентус» (60).
Также «Шахтер» поделил первое место с «Ливерпулем» по количеству входов в штрафную площадь противников (по 27). К примеру, у «Динамо» в матче против «Бенфики» было всего 10.
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Источник — zbirna.com
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А ще якщо взяти до уваги процент володіння м'ячем/кількість входження до штрафного майданчику суперника - Динамо зіграло ефективніше від шахтаря (ну що впринципі і зафіксували фінальні цифри на табло)...
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