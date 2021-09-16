Вячеслав ШЕВЧУК: «Шахтер вышел и просто держал мяч. Я в шоке»

Эксперт высказался о сенсационном поражении «горняков»

  • 16.09.2021 11:02
  • 4422 просмотра
  • 5 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Шахтер вышел и просто держал мяч. Я в шоке»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «горняков» от «Шерифа» (0:2) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Я видел не один матч «Шерифа» в нынешнем сезоне, в том числе и в квалификации Лиги чемпионов. Я был уверен, что для «Шахтера» это будет крайне сложный поединок. Молдавская команда в великолепном стиле обыграла в плей-офф турнира «Црвену Звезду» и загребское «Динамо». Стиль «Шерифа» похож на стиль «Зари» времен Юрия Вернидуба. Только в Луганске тактическая расстановка у коллектива была 4—2—3—1, а сейчас, против «горняков», — 4—1—4—1. Вернидуб очень грамотно сыграл в прошедшем поединке. Средний и низкий блок при обороне, а при перехвате проводились быстрые атаки, причем, отработанные до автоматизма. Одна-две передачи и противник уже возле штрафной Пятова…    

«Шахтер» неправильно сыграл тактически. «Шериф» прессинговал только в тех моментах, когда «горняки» выходили от ворот. Это фишка Де Дзерби, получить пространство за спиной защитников соперника и использовать его. К сожалению, этого не получилось. Юрий Вернидуб все проанализировал. Уверен, что наставник смотрел и матчи «Сассуоло», когда Де Дзерби тренировал эту команду.

В прошедшей игре центральный нападающий, два инсайда и фланговые игроки классно перемещались при прессинге, особенно отчетливо это было видно в первой половине первого тайма. Де Дзерби попал на крючок к Вернидубу.

В чемпионате Украины у «Шахтера» тоже есть проблемы. Все знают, что «горняки» атакуют через центр, вот соперники и приспособились. Раньше фланговые защитники высоко поднимались, а крайние вингеры заходили в центр. Да, сейчас «Шахтер» действует по-другому, это стиль Де Дзерби, но я в большом шоке от того, что сегодня случилось. Футболисты «Шерифа» были дисциплинированными, мотивированными, голодными, а «Шахтер» просто вышел на поле и держал мяч. Да, «горняки» создали пару моментов, но это было ни о чем. Молдаване хорошо перекрывали все зоны на подступах к своей штрафной», - сказал Шевчук. 

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Источник — zbirna.com

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 16.09.2021 11:17
    +3
    Та да Слава. Вот такой футбол от сосуолло теперь вас ждёт
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    Calm
    online
    Calm, 16.09.2021 11:17
    +3
    Все по делу!
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    Fragma1
    Fragma1, 16.09.2021 11:13
    -4
    Ну колхоз лига- вот и результат! Ждём металлист, Ярик должен создать конкурентную команду, а пока ждём провала в таблице УЕФА
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    kadaad
    kadaad, 16.09.2021 11:10
    +4
    Уровень клубного футбола в Украине катится все глубже на дно.
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    Yura 877
    online
    Yura 877, 16.09.2021 11:08
    -6
    Пойди пописяй и шок пройдет
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