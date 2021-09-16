Симоне ИНДЗАГИ: «Я расстроился бы даже в случае ничьей»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я расстроился бы даже в случае ничьей. Но сыграли мы хорошо. Здорово, что болельщики вернулись на трибуны. Было приятно снова увидеть их с нами», - сказал Индзаги.