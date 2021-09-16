Пятов прокомментировал сенсационное поражение Шерифу

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал поражение «Шерифу» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.



«Сказать, что мы плохо играли? Нет, мы создавали и удары, и угловые, нагнетали. Но это футбол, где-то не залетело, а где-то бы залетело, наверное, уверенность бы почувствовали. Здесь игра может перевернуться в любой момент.



Если ты получаешь уверенность, забивая гол, конечно, то уже по-другому. А так видите, мяч не шел в ворота. Мы уже начинали нервничать. Допустили ошибку, пропустили второй гол и все», – сказал Пятов.

🗣 Капитан @FCShakhtar Андрей Пятов после поражения от "Шерифа": "Сказать, что мы плохо играли? Нет. Мы создавали, нагнетали... Но это футбол. Мяч не шел в ворота, мы начали нервничать, допустили ошибку" ⚒



Какие теперь перспективы горняков в этой группе? 🙄#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/hgiNDjeqmc — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 16, 2021