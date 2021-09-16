Пятов прокомментировал сенсационное поражение Шерифу

Вратарь «Шахтера» – о матче с клубом из Тирасполя

  • 16.09.2021 10:10
  • 3128 просмотров
  • 5 комментариев
Пятов прокомментировал сенсационное поражение Шерифу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал поражение «Шерифу» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
 
«Сказать, что мы плохо играли? Нет, мы создавали и удары, и угловые, нагнетали. Но это футбол, где-то не залетело, а где-то бы залетело, наверное, уверенность бы почувствовали. Здесь игра может перевернуться в любой момент.
 
Если ты получаешь уверенность, забивая гол, конечно, то уже по-другому. А так видите, мяч не шел в ворота. Мы уже начинали нервничать. Допустили ошибку, пропустили второй гол и все», – сказал Пятов.

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Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    suforza1921
    online
    suforza1921, 16.09.2021 10:35
    0
    Андрюша, виручати треба. Тоды і залітати не буде. Кіпер "Шерифа" схожий м'яч витягнув. Ось чому у них залетіло, в у вас - ні. А в цілому абсолютно заслужена поразка, програли супернику тактично. А найбільше це виявилося у грі в захисті. Молдавани зіграли грамотно і строго, а біля ваших воріт три з половиною моменти і щоразу пожежа або прохідний двір. Ось і все.
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    johndow
    online
    johndow, 16.09.2021 10:33
    +4
    Ты, Андрей, как раз плохо играл((( да и не заметил я что-то обилия моментов у ШД…
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    Batya
    online
    Batya, 16.09.2021 10:31
    +1
    Старий кіт уже мишей не ловить... у кращому випадку нехай вчить молодих, як їх ловити...
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    Lyolik
    online
    Lyolik, 16.09.2021 10:24
    +4
    Смешное заявление про мяч, который не идёт в ворота. А почему у молдован он шёл? Может они знают пароль?
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    vital
    online
    vital, 16.09.2021 10:21
    +7
    Дивно що Пятов не згадав про "мертві зони". Можете мене мінусувати скільки влізе, але Трубін такі удари над вухами, як у матчі з казахами і перший вчора, банально на реакції молодого гравця відбиває. Може це вік дається взнаки і реакція погіршується, але те що перший гол вчора все змінив на користь господарів, це факт.
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