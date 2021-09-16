Защитник Шерифа: «Мы можем достигнуть многого»

Фернандо Костанза доволен победой над «Шахтером»

  • 16.09.2021 10:00
  • 566 просмотров
  • 2 комментария
Защитник Шерифа: «Мы можем достигнуть многого»
© ФК Шериф

Защитник «Шерифа» Фернандо Костанза прокомментировал победу над «Шахтером» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад, как сегодня прошла игра, мы добились поставленной цели, думаю, мы можем достигнуть многого.

Мы каждый день приходим на тренировки, отрабатываем там все то, что нам говорится. Пока у нас все получается», - сказал Костанза.

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Источник — Footboom

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    suforza1921
    online
    suforza1921, 16.09.2021 10:37
    0
    Багато чого. А найімовірніше п'яти поразок у матчах, що залишилися, кілька з яких будуть з непристойним рахунком.
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    johndow
    online
    johndow, 16.09.2021 10:35
    0
    Что-то мне подсказывает, что их на землю уже в следующем матче опустят)
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