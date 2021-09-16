Защитник Шерифа: «Мы можем достигнуть многого»

Защитник «Шерифа» Фернандо Костанза прокомментировал победу над «Шахтером» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад, как сегодня прошла игра, мы добились поставленной цели, думаю, мы можем достигнуть многого.

Мы каждый день приходим на тренировки, отрабатываем там все то, что нам говорится. Пока у нас все получается», - сказал Костанза.