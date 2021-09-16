Калинина снялась с турнира в Портороже

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась перед матчем второго круга в рамках хардового турнира WTA 250 в Портороже.
Причины снятия пока неизвестны.
Отметим, что во втором круге Калинина должна была сразится с Тамарой Зиданшек из Словении.
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Источник — Sport.ua
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