Калинина снялась с турнира в Портороже

Ангелина досрочно завершила борьбу на соревнованиях в Словении

  • 16.09.2021 09:25
  • 316 просмотров
  • 1 комментарий
Калинина снялась с турнира в Портороже
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась перед матчем второго круга в рамках хардового турнира WTA 250 в Портороже.
 
Причины снятия пока неизвестны.
 
Отметим, что во втором круге Калинина должна была сразится с Тамарой Зиданшек из Словении.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Arctic
    online
    Arctic, 16.09.2021 09:32
    +1
    Сподіваємося що це не травма!
    Здоров'я головне!
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