Известна следующая соперница Калининой на турнире в Словении

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек стала следующей соперницей украинки Ангелины Калининой в рамках хардового турнира WTA 250 в словенском Портороже.
В матче первого круга Тамара легко разобралась с квалифаером Кристиной Феррандо из Италии.
Порторож. Первый круг
Тамара Зиданшек (Словения, 5) – Кристина Феррандо (Италия, Q) – 6:1, 6:1
Это будет первая встреча теннисисток.
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Источник — Sport.ua
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