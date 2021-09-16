Непобежденные молдаване. Шериф продлил беспроигрышную серию в еврокубках

«Шериф» неожиданно обыграл донецкий «Шахтер» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов (2:0).

Молдавский клуб продлил свою беспроигрышную серию в еврокубках до 10 матчей. 9 матчей клуб выиграл в этом сезоне.

Подопечные украинского тренера Юрия Вернидуба выиграли 7 матчей и трижды сыграли вничью. Клуб проводит лучшую беспроигрышную серию в еврокубках в своей истории.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Шериф» проведет 28 сентября в Мадриде против «Реала», а «Шахтер» примет «Интер».