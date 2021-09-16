Зинченко стал одним из худших в составе Сити в матче с Лейпцигом

«Манчестер Сити» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «РБ Лейпциг» (6:3). Украинский защитник Александр Зинченко провел весь матч.

По оценкам WhoScored, Зинченко стал одним из худших в своей команде. Украинец получил 6.3 балла, такую же оценку получили Бернарду Силва и Рахим Стерлинг. Ниже этой оценки получили вратарь Эдерсон (5.6) и хавбек Фил Фоден (6.1).