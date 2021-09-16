Зинченко стал одним из худших в составе Сити в матче с Лейпцигом

Не лучший матч в активе украинца

  • 16.09.2021 07:57
  • 4478 просмотров
  • 6 комментариев
Зинченко стал одним из худших в составе Сити в матче с Лейпцигом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «РБ Лейпциг» (6:3). Украинский защитник Александр Зинченко провел весь матч.

По оценкам WhoScored, Зинченко стал одним из худших в своей команде. Украинец получил 6.3 балла, такую же оценку получили Бернарду Силва и Рахим Стерлинг. Ниже этой оценки получили вратарь Эдерсон (5.6) и хавбек Фил Фоден (6.1).

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Источник — WhoScored.com

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Яковенко
    online
    Саша Яковенко, 16.09.2021 09:10
    0
    Да ладно вам, ребята играли в хоккей,
    а вы в этом виде спорта ничего не понимаете.
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    ALM
    online
    ALM, 16.09.2021 08:48 (изменен)
    0
    Зина "поучаствовал" в 2-х голах в свои ворота. В первом голе не закрыл игрока, сделавшего голевой пас. Во втором не закрыл забившего гол игрока. Так что наверно оценка справедливая.
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    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 16.09.2021 08:46
    +3
    Ничего удивительного, он всегда так играет...Для меня всегда остается загадкой - почему он до сих пор в этой команде...
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    Fedorenkoigor
    online
    Fedorenkoigor, 16.09.2021 08:18
    0
    Подождите сейчас пердан напишет какой он хороший
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    BUCH
    online
    BUCH, 16.09.2021 08:17
    0
    Наверное слабо махал руками и мало говорил на поле, вот и оценка такая)))
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    zhyr
    zhyr, 16.09.2021 08:09
    +2
    Навіть з останього матчу збірної видно, що чувак зловив зірку.
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