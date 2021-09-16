ВИДЕО. Гол Шерифа в ворота Шахтера может стать лучшим в первом туре ЛЧ

Форвард «Шерифа» Адама Траоре отметился красивым голом в матче с «Шахтером» (2:0). Футболист поразил ворота украинского клуба ударом в одно касание. Этот гол претендует на звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Также на это звание претендуют голы Анте Ребича из «Милана», Джека Грилиша из «Манчестер Сити» и Джордана Хендерсона из «Ливерпуля».
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Источник — Sport.ua
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