ВИДЕО. Гол Шерифа в ворота Шахтера может стать лучшим в первом туре ЛЧ

Форвард «Шерифа» Адама Траоре отметился красивым голом в матче с «Шахтером» (2:0). Футболист поразил ворота украинского клуба ударом в одно касание. Этот гол претендует на звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Также на это звание претендуют голы Анте Ребича из «Милана», Джека Грилиша из «Манчестер Сити» и Джордана Хендерсона из «Ливерпуля».