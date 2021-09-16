Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер играл слишком медленно»

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины по футболу Андрей Воробей прокомментировал поражение «горняков» от «Шерифа» (0:2) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Шахтер» не показал ту игру, которую мы от него ждали. Сегодня он играл слишком медленно. В современном футболе так играть нельзя. Команда владела мячом 70% игрового времени, но что толку, если ты медленно играешь с мячом?», - сказал Воробей.