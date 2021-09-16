Джек ГРИЛИШ: «Отличный вечер для команды и для меня лично»

Хавбек «Манчестер Сити» – о победе над «Лейпцигом»

  • 16.09.2021 05:19
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Джек ГРИЛИШ: «Отличный вечер для команды и для меня лично»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над немецким «Лейпцигом» (6:3) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Игроки все время говорят о прошлом финале. В этом году все настроены сделать один шаг дальше. Старт получился хорошим. Надеюсь, что в этот раз пройдем весь путь до конца.

Здорово, что мы победили. Отличный вечер для команды и для меня лично. Мне удалось забить - это потрясающее чувство», - сказал Грилиш.

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Источник — УЕФА

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