Джек ГРИЛИШ: «Отличный вечер для команды и для меня лично»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над немецким «Лейпцигом» (6:3) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Игроки все время говорят о прошлом финале. В этом году все настроены сделать один шаг дальше. Старт получился хорошим. Надеюсь, что в этот раз пройдем весь путь до конца.

Здорово, что мы победили. Отличный вечер для команды и для меня лично. Мне удалось забить - это потрясающее чувство», - сказал Грилиш.