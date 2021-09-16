Пеп ГВАРДИОЛА: «Лейпциг никогда не сдается»

Наставник «Манчестер Сити» – о голевой перестрелке с немецким клубом

  • 16.09.2021 04:28
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Лейпциг никогда не сдается»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над немецким «Лейпцигом» (6:3) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У них молодая команда, агрессивная, сильная. Фантастическая команда. «Лейпциг» несет хорошее послание футболу. Мы победили за счет более высокого класса наших игроков.

«Лейпциг» никогда не сдается. У них необычный способ атаковать. Они играют пан или пропал. Ни разу не возникает чувство, что все, игра сделана. Мы забили пару раз после того, как им удалось забить, и это здорово нам помогло», - сказал Гвардиола.

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Источник — BT Sport

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