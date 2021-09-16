Иван ГЕЦКО: «В Тирасполе впору задуматься о памятнике Вернидубу»

В первом поединке группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» сенсационно обыграл «Шахтер» (2:0).

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями об этом противостоянии.

«В своем утреннем комментарии я сделал прогноз, что «Шахтер» ждет сюрприз в Тирасполе. Так и получилось. Уверен , что в этой победе «Шерифа» огромная заслуга главного тренера, украинского специалиста Юрия Вернидуба. Его подопечные сегодня порадовали высочайшей игровой дисциплиной и почти максимальной реализацией голевых моментов. И это речь о команде, большинство футболистов которой - малоизвестны.

«Шахтер»? Снова беззубость в атаке, снова Андрей Пятов не выручил, снова элементарные ошибки защитников при подстраховке. С такой игрой «горнякам» будет очень сложно бороться за высокие места в группе.

А в Тирасполе впору задуматься о возведении памятника Юрию Вернидубу, благодаря которому «Шериф» впервые пробился в групповой турнир Лиги чемпионов. Припоминается, в свое время и руководство ФК «Шахтер» собиралось так возвеличить в Донецке Мирчу Луческу», - сказал Гецко.

В матче второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» примет в Киеве «Интер». Встреча пройдет 28 сентября и начнется в 19:45.