Тибо КУРТУА: «Мои сейвы сыграли важную роль»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над миланским «Интером» (1:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«В перерыве мы много разговаривали между собой и с тренером, и второй тайм прошел немного лучше. Возможно, «Интер» заслужил большего, их моменты были опаснее.
Мы добились великолепного результата в матче с сильным соперником. Мои сейвы сыграли важную роль, но в «Реале» от меня этого и ждут», - сказал Куртуа.
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Источник — УЕФА
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