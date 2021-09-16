Тибо КУРТУА: «Мои сейвы сыграли важную роль»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над миланским «Интером» (1:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«В ​перерыве мы много разговаривали между собой и с тренером, и второй тайм прошел немного лучше. Возможно, «Интер» заслужил большего, их моменты были опаснее.

Мы добились великолепного результата в матче с сильным соперником. Мои сейвы сыграли важную роль, но в «Реале» от меня этого и ждут», - сказал Куртуа.