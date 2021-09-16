Стефано ПИОЛИ: «Нам придется стараться еще лучше»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от английского «Ливерпуля» (2:3) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Они очень здорово наседали, и мы испытывали определенные трудности при игре с мячом на первых минутах. Жаль, что результат такой, ведь несмотря на высокий класс «Ливерпуля», мы знаем, как добиться большего и будем усердно работать, чтобы стать лучше. Обычно мы играем гораздо осторожнее, мы могли лучше сыграть в обороне.

Команда была мотивирована, мы ждали сильного начала от наших соперников, но играли слишком медленно. Окружающая среда, игра, класс соперника создали для нас некоторые трудности. Мы едем домой с пониманием, что команда может расти и что уровень Лиги чемпионов действительно очень высок, нам придется стараться еще лучше», - сказал Пиоли.