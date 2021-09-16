Мирослав СТУПАР: «Гол Шапаренко отменили справедливо»

Специалист – об отмененном взятии ворот

  • 16.09.2021 01:19
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Мирослав СТУПАР: «Гол Шапаренко отменили справедливо»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Неоднозначную реакцию у болельщиков вызвало решение английского арбитра Энтони Тэйлора не засчитать забитый мяч в ворота «Бенфики» в компенсированное время динамовцем Николаем Шапаренко в поединке группового турнира Лиги чемпионов.

Экс-арбитр ФИФА, а ныне известный футбольный эксперт Мирослав Ступар высказал свое мнение об отмененном голе полузащитника «Динамо».

«Энтони Тэйлору на помощь пришла система VAR, зафиксировавшая положение «вне игры» у динамовца Дениса Гармаша еще в начальной стадии атаки хозяев, завершившуюся передачей Гармаша и метким ударом Николая Шапаренко в одно касание. Поэтому благодаря подсказке VAR взятие ворот «Бенфики» было отменено справедливо.

В целом же, Тэйлор — арбитр опытный и квалифицированный мог вчера со своими обязанностями справиться поувереннее. Чего стоит только эпизод с удалением Дениса Гармаша за два предупреждения. Но рефери быстро поменял свое решение, когда оказалось, что у динамовца на самом деле это только первый «горчичник».

Напомним, что в первом поединке группового турнира Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой» была зафиксирована ничья (0:0).

В матче второго тура Лиги чемпионов «Динамо» сыграет на выезде с «Баварией» 29 сентября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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