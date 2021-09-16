Юрий ВЕРНИДУБ: «Забили Шахтеру два гола, а могли еще 3-4 забить»

Украинский тренер оценил победу над «Шахтером»

  • 16.09.2021 00:16
  • 1687 просмотров
  • 12 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Забили Шахтеру два гола, а могли еще 3-4 забить»
© shakhtar.com

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу 2:0 в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Если бы я, главный тренер, не верил в победу, то зачем работать. Мы мало говорим о том, что мы техничные или быстрые, но мы выходим и работаем. Мы знали, что у «Шахтера» будет сумасшедший контроль мяча. Заслуженно выиграли на контратаках, поймали свою игру. Забили 2 гола, а могли еще 3-4 гола оформить. Я благодарен ребятам».

«Мечты? Теперь хочется на уровне сыграть с «Реалом», с «Интером». С этими грандами. Недооценка со стороны «Шахтера»? По словам Де Дзерби я не увидел недооценки. Их игроки говорили, что, мол, они техничнее и быстрее, но я этого не увидел».

«Мы аутсайдеры этой группы. Пусть и дальше считают аутсайдером. Наша задача - выходить и играть. Уже сказка, что мы вышли в группу. Будем делать все, чтобы ее продлить», - сказал Вернидуб.

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Источник — MEGOGO

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    online
    adidas777, 16.09.2021 01:15
    +1
    Конкретно макнул ржавых.
    Что на поле, что в интервью!
    Ну любит Юра кротов от души!
    Ссылка
    aleksnayt
    online
    aleksnayt, 16.09.2021 00:43
    +5
    Милан Милан, 16.09.2021 00:37
    Согласен. Трубин первый мяч точно взял бы!
    Это всё мёртвые зоны, чтоб их...
    Ссылка
    Милан Милан
    online
    Милан Милан, 16.09.2021 00:37
    -1
    Ekvato, 16.09.2021 00:22
    І тут Остапа, пардон Юрія, понесло. Виграв Шериф заслужено, але ще 3-4 м'ячі, то він загнув, якби у воротах Шерифа стояв Пятов, а в наших Трубін, ще питання, хто би сьогодні виграв. Тому радуватися життю можна тихо
    Согласен. Трубин первый мяч точно взял бы!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.09.2021 00:36
    -1
    Сейчас Реал с Интером молдаван погоняют и разберут на запчасти.
    А Шахта, то 1 очко с лидерами наберёт.
    К 6 туру.
    3. Шериф 3очка.
    4. Шахтер 1 очко.
    Домашняя Победа Шахтёра и он в плей-офф ЛЕ.
    А Шерифу будет Вырвидуб, Вырвизуб.
    В общем первый Туз - дорога в ж пу!!!
    Ссылка
    Tom Sizemore
    online
    Tom Sizemore, 16.09.2021 00:29
    -1
    Та не перегинай вже)))
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    vishu
    online
    vishu, 16.09.2021 00:28
    +4
    а таки могли, були дуже гострі контратаки
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 16.09.2021 00:26
    +5
    Кто еще Шахтер не имел? Мариуполь??? Так у них еще вся жизнь впереди.
    Ссылка
    d3wolta
    online
    d3wolta, 16.09.2021 00:25
    +6
    Конкретный Коуч и частенько шахту загонял за териконы
    Ссылка
    d3wolta
    online
    d3wolta, 16.09.2021 00:22
    +3
    Красава...а ми все дедзербь ищем
    Ссылка
    Ekvato
    online
    Ekvato, 16.09.2021 00:22
    -5
    І тут Остапа, пардон Юрія, понесло. Виграв Шериф заслужено, але ще 3-4 м'ячі, то він загнув, якби у воротах Шерифа стояв Пятов, а в наших Трубін, ще питання, хто би сьогодні виграв. Тому радуватися життю можна тихо
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 16.09.2021 00:21
    -5
    И тут Юру понесло
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 16.09.2021 00:21
    +3
    Так ведь реально могли еще минимум один забить
    Ссылка
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