Юрий ВЕРНИДУБ: «Забили Шахтеру два гола, а могли еще 3-4 забить»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу 2:0 в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Если бы я, главный тренер, не верил в победу, то зачем работать. Мы мало говорим о том, что мы техничные или быстрые, но мы выходим и работаем. Мы знали, что у «Шахтера» будет сумасшедший контроль мяча. Заслуженно выиграли на контратаках, поймали свою игру. Забили 2 гола, а могли еще 3-4 гола оформить. Я благодарен ребятам».

«Мечты? Теперь хочется на уровне сыграть с «Реалом», с «Интером». С этими грандами. Недооценка со стороны «Шахтера»? По словам Де Дзерби я не увидел недооценки. Их игроки говорили, что, мол, они техничнее и быстрее, но я этого не увидел».

«Мы аутсайдеры этой группы. Пусть и дальше считают аутсайдером. Наша задача - выходить и играть. Уже сказка, что мы вышли в группу. Будем делать все, чтобы ее продлить», - сказал Вернидуб.