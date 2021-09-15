Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф в скорости и технике не сильно уступает Шахтеру»

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Шахтером» 2:0 в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Хорошая игра, хороший соперник, мы понимаем, что играем с постоянным участником Лиги чемпионов. Понимали их силу, но я знал, что мои ребята в скорости и технике не сильно уступают. Рад за своих ребят, что они показали неплохой футбол. Мы выбрали правильную тактику, не дали шансов «Шахтеру» забить, а свои выходы из обороны в атаку использовали на ура. Я сегодня очень счастливый человек.
- На протяжении многих лет «Шериф» не отпускал в Тирасполе ни одного гранда на постсоветском пространстве. Вам приятно быть продолжателем этой традиции?
- Мне конечно приятно, я сам с Украины, работал 9 лет в «Заре», у нас всегда нелегкие игры были с Донецком. И сегодня, когда я главный тренер «Шерифа» и мы побеждаем в первом матче группы Лиги чемпионов «Шахтер» - это много стоит. Я благодарен всем сотрудникам и членам тренерского штаба.
- Готовы ли вы после каждого матча с таким результатом менять костюм?
- Сегодня стал на колено, сказал ребятам, что могу только выставить ногу, иначе сломаю. Думаю, что найдем если что деньги, чтобы купить новый костюм?
- Как вам удается сплотить полтора десятка разных национальностей?
- Это настоящие футболисты, мне легко с ними работать. Есть языковый барьер, но футбол нас объединяет, все эти сложности ничто по сравнению с тем, что они показывают на футбольном поле.
- 17 угловых было у соперника. Это Вы так разобрали? И это самая значащая победа?
- Думаю, что да. Ведь по украинскому опыту скажу, что каждая победа над «Шахтером» и «Динамо» дорогого стоит. И сегодняшняя победа не исключение. А по угловым – да, мы разбирали соперника, по-другому это и не делается.
- Перед финальным свистком стадион скандировал ваше имя. Как вы к этому относитесь?
- Я горжусь, что услышал свое имя. Но это не только моя заслуга – без этих парней победы не было бы. Плюс дисциплина, плюс понимание того, что надо делать. Ну и респект болельщикам, огромный поклон за поддержку. Ну а мы постараемся и дальше готовиться и проводить игры так, как последние в Лиге чемпионов.
Источник — Footboom
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а у нас в Украине существуют только украинцы, других национальностей и народов не существует, судя по отношению властей.
Деньги в футбол не играют (с) Вернидуб
Деньги в футбол не играют (с) Вернидуб
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