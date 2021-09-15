Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф в скорости и технике не сильно уступает Шахтеру»

Украинский наставник оценил победу над «Шахтером» в Лиге чемпионов

  • 15.09.2021 23:23
  • 2499 просмотров
  • 14 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф в скорости и технике не сильно уступает Шахтеру»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Шахтером» 2:0 в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Хорошая игра, хороший соперник, мы понимаем, что играем с постоянным участником Лиги чемпионов. Понимали их силу, но я знал, что мои ребята в скорости и технике не сильно уступают. Рад за своих ребят, что они показали неплохой футбол. Мы выбрали правильную тактику, не дали шансов «Шахтеру» забить, а свои выходы из обороны в атаку использовали на ура. Я сегодня очень счастливый человек.

- На протяжении многих лет «Шериф» не отпускал в Тирасполе ни одного гранда на постсоветском пространстве. Вам приятно быть продолжателем этой традиции?

- Мне конечно приятно, я сам с Украины, работал 9 лет в «Заре», у нас всегда нелегкие игры были с Донецком. И сегодня, когда я главный тренер «Шерифа» и мы побеждаем в первом матче группы Лиги чемпионов «Шахтер» - это много стоит. Я благодарен всем сотрудникам и членам тренерского штаба.

- Готовы ли вы после каждого матча с таким результатом менять костюм?

- Сегодня стал на колено, сказал ребятам, что могу только выставить ногу, иначе сломаю. Думаю, что найдем если что деньги, чтобы купить новый костюм?

- Как вам удается сплотить полтора десятка разных национальностей?

- Это настоящие футболисты, мне легко с ними работать. Есть языковый барьер, но футбол нас объединяет, все эти сложности ничто по сравнению с тем, что они показывают на футбольном поле.

- 17 угловых было у соперника. Это Вы так разобрали? И это самая значащая победа?

- Думаю, что да. Ведь по украинскому опыту скажу, что каждая победа над «Шахтером» и «Динамо» дорогого стоит. И сегодняшняя победа не исключение. А по угловым – да, мы разбирали соперника, по-другому это и не делается.

- Перед финальным свистком стадион скандировал ваше имя. Как вы к этому относитесь?

- Я горжусь, что услышал свое имя. Но это не только моя заслуга – без этих парней победы не было бы. Плюс дисциплина, плюс понимание того, что надо делать. Ну и респект болельщикам, огромный поклон за поддержку. Ну а мы постараемся и дальше готовиться и проводить игры так, как последние в Лиге чемпионов.

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Источник — Footboom

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Серж р
    online
    Серж р, 16.09.2021 00:05
    0
    Ахха. Ржавый трактор просто унижают
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.09.2021 23:55
    -5
    Stelios Komnin, 15.09.2021 23:54
    Понесло Вернидуба. 23% владения и говорит "не уступаем". Удалось выиграть матч, но не значит, что в целом лучше. Так и Янг Бойз не уступают Юнайтед.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.09.2021 23:54
    -7
    «Шериф в скорости и технике не сильно уступает Шахтеру»
    ——————————————
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
    Stelios Komnin, 15.09.2021 23:54
    -3
    Понесло Вернидуба. 23% владения и говорит "не уступаем". Удалось выиграть матч, но не значит, что в целом лучше. Так и Янг Бойз не уступают Юнайтед.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 23:40
    -9
    Alex86 1, 15.09.2021 23:28
    Таки тренер неплох
    мы не видели его в командах где бы он постоянно играл первым номером. он неплохой тренер где надо играть в контр-атакующий футбол.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 23:39
    -10
    не украинцы, древние укры
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 23:38
    -10
    - Как вам удается сплотить полтора десятка разных национальностей?
    ---
    а у нас в Украине существуют только украинцы, других национальностей и народов не существует, судя по отношению властей.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 15.09.2021 23:36
    0
    OKs100, 15.09.2021 23:33
    Только из-за языкового барьера он никогда не будет тренировать команды из топ лиг. Некоторые люди при всем желании не могут выучить английский язык. Потому, скорее всего, после Шерифа Вернидуб поедет работать куда-нибудь в Казахстан.
    увидим
    Ссылка
    Obolon
    Obolon, 15.09.2021 23:34
    -1
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 23:25
    Кротобой Юра браво и с победой
    Деньги в футбол не играют (с) Вернидуб
    Да, бля ты будеш коф Укр. Подмимать) шакал
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 15.09.2021 23:33
    -1
    Alex86 1, 15.09.2021 23:28
    Таки тренер неплох
    Только из-за языкового барьера он никогда не будет тренировать команды из топ лиг. Некоторые люди при всем желании не могут выучить английский язык. Потому, скорее всего, после Шерифа Вернидуб поедет работать куда-нибудь в Казахстан.
    Ссылка
    Nikas
    online
    Nikas, 15.09.2021 23:33
    +5
    Потролил нормально так команда в которой самый дорогой игрок стоит лям не уступает в технике и скорости 200 млн бразильскому сасуоло
    Ссылка
    Дмитрий Лагутин
    online
    Дмитрий Лагутин, 15.09.2021 23:31
    +1
    После таких слов, денисова и ко...., ох не сладко им будет
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 15.09.2021 23:28
    +7
    Таки тренер неплох
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 23:25
    +5
    Кротобой Юра браво и с победой
    Деньги в футбол не играют (с) Вернидуб
    Ссылка
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