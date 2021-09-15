Оценки Шериф – Шахтер. Вернидуб оказался специалистом по Донецку

15 сентября в Тирасполе прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шериф» победил «Шахтер» (2:0).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Юрий Вернидуб оказался специалистом по Донецку и преподнес большую сенсацию.
Оценки Sport.ua за матч «Шериф» – «Шахтер» – 2:0:
Замены «Шерифа»: Янсане - 6,5; Бруно - 6,0; Николов - б/о; Раделич - б/о.
Замены «Шахтера»: Марлос - 5,0; А.Патрик - 5,0; Мудрик - 5,5.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А вот результат нулевой.
А игра- ужас.
А первый тайм - ПОЗОРИЩЕ!
А вот результат нулевой.
А игра- ужас.
А первый тайм - ПОЗОРИЩЕ!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.