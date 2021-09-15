Оценки Шериф – Шахтер. Вернидуб оказался специалистом по Донецку

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура ЛЧ

  • 15.09.2021 23:17
  • 1389 просмотров
  • 5 комментариев
Оценки Шериф – Шахтер. Вернидуб оказался специалистом по Донецку
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

15 сентября в Тирасполе прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шериф» победил «Шахтер» (2:0). 

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Юрий Вернидуб оказался специалистом по Донецку и преподнес большую сенсацию.

Оценки Sport.ua за матч «Шериф» – «Шахтер» – 2:0:

  

Замены «Шерифа»: Янсане - 6,5; Бруно - 6,0; Николов - б/о; Раделич - б/о.

Замены «Шахтера»: Марлос - 5,0; А.Патрик - 5,0; Мудрик - 5,5.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 23:40
    +1
    Траоре топарь! але молдавський
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 23:30
    +1
    А я еще неделю назад писал что Юра знает как играть против Шахтера
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 15.09.2021 23:29
    +1
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2021 23:27
    Статистика,, то нормальная.
    А вот результат нулевой.
    А игра- ужас.
    А первый тайм - ПОЗОРИЩЕ!
    Принимая во внимание кто бы соперник и какой результат, то у шахты оценки в среднем 3,О за игрока должны были быть
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2021 23:27
    0
    Alex86 1, 15.09.2021 23:22
    у шахты еще высокие оценки
    Статистика,, то нормальная.
    А вот результат нулевой.
    А игра- ужас.
    А первый тайм - ПОЗОРИЩЕ!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 15.09.2021 23:22
    0
    у шахты еще высокие оценки
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