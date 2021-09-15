ВИДЕО. Праздник для Молдовы. Как Шериф радовался победе над Шахтером

15 сентября в Тирасполе прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шериф» победил «Шахтер» (2:0).
Команда Юрия Вернидуба создала праздник для всей страны.
ВИДЕО Sport.ua. Праздник для Молдовы. Как Шериф радовался победе над Шахтером
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Источник — Sport.ua
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