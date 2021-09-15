Шериф расторг контракт с украинцем Близниченко накануне матча с Шахтером

Полузащитник не смог выйти на прежний уровень после травмы колена

  • 15.09.2021 23:30
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Шериф расторг контракт с украинцем Близниченко накануне матча с Шахтером
© ФК Шериф Тирасполь. Андрей Близниченко

Клуб из Молдовы «Шериф» расторг контракт с украинским полузащитником Андреем Близниченко накануне матча против «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб пояснил, что футболист не смог выйти на прежний уровень после полученной травмы колена:

«Был Андрей Близниченко. К сожалению, почему говорю был — буквально на днях разорвали контракт, потому что у него он, в принципе, заканчивался в декабре. Решили не мучить ни себя, ни парня. Я говорил уже, он зимой получил серьезную травму крестообразной связки. Хотя все сделали, сделали операцию, восстановился. Уже тренировался в группе, но я вижу, что чего-то не хватает. Ему еще нужно время, а времени нет, все равно у него в декабре заканчивается контракт. Какой смысл?

Мы с ним нормально пообщались. Я ему сказал: «Лучше ты сейчас быстрее восстановишься, займешься здоровьем, потому что такой возраст уже. У тебя достаточно высокие шансы играть на хорошем уровне, потому что футболист талантливый». И я по молодости помню, это один из самых талантливых футболистов был в Украине. Я надеюсь, что он найдет команду и засверкает еще ярче. Мне бы очень этого хотелось, но на данный момент я не вижу смысла держать футболиста. Да и он тоже, я думаю, может быть и обиделся, но зато честно в глаза».

27-летний хавбек Андрей Близниченко защищал цвета «Шерифа» с января 2019 года. Он провел за клуб из Тирасполя 24 матча во всех турнирах, а затем получил серьезную травму колена.

ВЕРНИДУБ: «На сборах с Близниченко произошел несчастный случай»

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Источник — Moldfootball.com

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