ВЕРНИДУБ: «На сборах с Близниченко произошел несчастный случай»

Главный тренер «Шерифа» рассказал о работе в чемпионате Молдовы

  • 11.09.2021 05:46
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ВЕРНИДУБ: «На сборах с Близниченко произошел несчастный случай»
© Instagram. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о работе в чемпионате Молдовы с командой, которую он впервые вывел в групповой раунд Лиги чемпионов:

«Я хотел раб«отать, делать большой перерыв не хотелось, а особых предложений не было. Появилось лишь в том году, где-то в декабре, от Шерифа». Знал, что команда – всегда чемпион Молдовы, постоянный участник квалификации Лиги чемпионов. Были годы, когда они выходили в группу Лиги Европы, поэтому было интересно. Месяц думал, как и «Шериф», после нашей встречи. Потом они набрали и сказали, что готовы к конкретному разговору и действиям. Я ответил: «Не вопрос, давайте общаться».

Украинец Близниченко в команде? Когда я пришел, он уже был здесь. На сборах произошел несчастный случай, он получил травму. Сделали операцию, но он еще до конца не восстановился, поэтому пока не рассчитываю на него. Нужно, чтобы человек пришел в кондиции. Когда приехал сюда, знал, что Близниченко из Украины. Он был первым, кого я вызвал и с кем беседовал. Дал ему понять, что никаких поблажек не будет, только в два раза больше спрос. Он мой соотечественник, человек из Украины, и должен быть на две головы выше имеющихся футболистов, чтобы играть в стартовом составе.

Зарплаты? Первое – это тайна клуба. Второе – то, что говорят, это «бред сумасшедшего». Не думайте, что здесь бюджет больше, чем у той же «Зари», а может быть и меньше. То, что здесь условия для работы – таких нет в Украине. Разве что у «Динамо» и других серьезных клубов. Здесь около 50–60 гектаров полей и остального – развивайся и работай в удовольствие».

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Источник — Sportarena

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