МАТВИЕНКО: «Мы очень сильно расстроены. Я мог забрать мяч, но нога поехала»

Защитник «Шахтера»​​​​​​​ прокомментировал неудачу в матче против «Шерифа»

  • 15.09.2021 22:40
  • 2690 просмотров
  • 7 комментариев
МАТВИЕНКО: «Мы очень сильно расстроены. Я мог забрать мяч, но нога поехала»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал неудачу в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шерифа» из Молдовы (0:2).

– Как игроки восприняли это поражение?

– Мы очень сильно расстроены. По поводу голов… Я еще не смотрел видео. В первом моменте я мог забрать мяч, но нога поехала. А второй гол начался с аута, прошла контратака… Будем разбирать, у нас все впереди.

– Было очень тяжелое поле. Ребята часто падали. Насколько это повлияло на игру команды?

– Мяч ходил неплохо. Но проблема была в том, что недостаточно уверенно стояли на ногах. Потому мы пропустили первый гол.

Михаил ШАПОВАЛОВ из Тирасполя

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 16.09.2021 00:00
    +1
    Сасколо этот шериф загнало б за таращанские леса. Как не прискорбно этот шахтер намного слабее. Как оно вообще вышло в группу и зачем???
    Ссылка
    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 15.09.2021 23:19
    +3
    "Будем разбираться" Ох ... какие знакомые слова.
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 15.09.2021 22:59
    -3
    Расейцы спецом залили поле и сделали африканское болото джунглей)
    Дождя то не было в Тирасполе.
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    Александр Потапчук
    online
    Александр Потапчук, 15.09.2021 22:58
    0
    Да ребята, у вас ещё всё впереди😂😂😂
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 15.09.2021 22:55
    +7
    Матвиенко в очередной раз показал какой он ДНО!
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    Jeka Lukashin
    Jeka Lukashin, 15.09.2021 22:51
    +8
    Та не расстраивайся ,Коля, все хорошо. Скоро отпуск, поедите на Мальдивы отдыхать . Не расстраивайся ты. И на болельщиков похеру. Вчера рука дрогнула , сегодня нога поехала, а завтра что? Глаз моргнет во время атаки на твои ворота?
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    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 15.09.2021 22:49
    +4
    Просто невдалый. Зачем в футбол пошёл и кто оставил - непонятно. Зовите петракова пусть задаст ему пару вопросов
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