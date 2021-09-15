МАТВИЕНКО: «Мы очень сильно расстроены. Я мог забрать мяч, но нога поехала»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал неудачу в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шерифа» из Молдовы (0:2).

– Как игроки восприняли это поражение?

– Мы очень сильно расстроены. По поводу голов… Я еще не смотрел видео. В первом моменте я мог забрать мяч, но нога поехала. А второй гол начался с аута, прошла контратака… Будем разбирать, у нас все впереди.

– Было очень тяжелое поле. Ребята часто падали. Насколько это повлияло на игру команды?

– Мяч ходил неплохо. Но проблема была в том, что недостаточно уверенно стояли на ногах. Потому мы пропустили первый гол.

Михаил ШАПОВАЛОВ из Тирасполя