Не помогло. Шахтер сделал почти 800 передач и владел мячом 68% времени

«Шахтер» после неудачного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2) поделился статистикой противостояния.

Команда Роберто Де Дзерби сделала в два раза больше передач (797 против 359) с точностью в 80%.

«Шахтер» владел мячом 68 на 32, а также нанес 17 ударов. Правда, в створ, как и «Шериф», попал четыре раза.