Не помогло. Шахтер сделал почти 800 передач и владел мячом 68% времени

Неудачный дебют в группе Лиги чемпионов для Де Дзерби

  • 15.09.2021 22:48
  • 1536 просмотров
  • 18 комментариев
Не помогло. Шахтер сделал почти 800 передач и владел мячом 68% времени
© shakhtar.com

«Шахтер» после неудачного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2) поделился статистикой противостояния.

Команда Роберто Де Дзерби сделала в два раза больше передач (797 против 359) с точностью в 80%.

«Шахтер» владел мячом 68 на 32, а также нанес 17 ударов. Правда, в створ, как и «Шериф», попал четыре раза.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Hedgehog.Serge
    Hedgehog.Serge, 15.09.2021 23:26
    -1
    На офф, сайте УЕФА другая стата:
    Шериф-Шахта: удары 11(4)-21(4),
    пасы 226 - 681 с точностью 72% - 90%
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 15.09.2021 23:16
    +1
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 15.09.2021 23:16
    +3
    Face Control, 15.09.2021 22:53
    Так и дальше
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 15.09.2021 23:15
    +4
    Ага. А больше всего точных пасов отдал Ляпов
    Ссылка
    padlo95
    online
    padlo95, 15.09.2021 23:03
    -1
    2-0
    Ссылка
    Sukiyaki
    Sukiyaki, 15.09.2021 23:02
    +9
    А не замахнуться, ли с Мариуполем на 80%?
    Душить так душить.
    Ссылка
    Serggio007
    online
    Serggio007, 15.09.2021 23:01
    +1
    Як казав Жванецький: "эдакое состояние запора при бурной работе организма..."
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    maxno
    maxno, 15.09.2021 23:00
    0
    Игра забывается а результат остаётся .
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    Sukiyaki
    Sukiyaki, 15.09.2021 22:59
    +2
    Верной дорогой,идете, товарисчи!
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    maxno
    maxno, 15.09.2021 22:58
    +6
    Face Control, 15.09.2021 22:53
    Фэйс а вчера макс угадал кто гол забьёт и счёт молодец.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 22:57
    +3
    А толку от этой статистики если счет на табло
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 22:56
    +5
    чисто топарі тіки-таки сасуоловської
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    User Bravis
    User Bravis, 15.09.2021 22:54
    +10
    Зинченко тоже в ман сити отдаёт 90% точных передач, но какие это передачи...
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 22:54
    +5
    Sauron, 15.09.2021 22:51
    68% владения говорит о том, что игра удалась!
    это говорит о том что идиоты всегда почему-то обращают внимание на процент владения мячом, хотя это ни о чём не говорит.
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    Face Control
    Face Control, 15.09.2021 22:53
    -14
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 22:52
    +6
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 22:51
    Шериф забил первый гол 30-й передачей
    Значит они лучше играют в футбол, цель игры в который забивать мячи.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 22:51
    +6
    Шериф забил первый гол 30-й передачей
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 15.09.2021 22:51
    +9
    68% владения говорит о том, что игра удалась!
    Ссылка
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