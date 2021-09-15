Не помогло. Шахтер сделал почти 800 передач и владел мячом 68% времени

«Шахтер» после неудачного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2) поделился статистикой противостояния.
Команда Роберто Де Дзерби сделала в два раза больше передач (797 против 359) с точностью в 80%.
«Шахтер» владел мячом 68 на 32, а также нанес 17 ударов. Правда, в створ, как и «Шериф», попал четыре раза.
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Источник — Sport.ua
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Шериф-Шахта: удары 11(4)-21(4),
пасы 226 - 681 с точностью 72% - 90%
Душить так душить.
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