ВИДЕО. Тотальная эйфория. Реакция стадиона на второй гол Шерифа

Донецкий «Шахтера» потерпел поражение в первом туре Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 21:29
  • 4619 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Тотальная эйфория. Реакция стадиона на второй гол Шерифа
© Sport.ua

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер». 

На 62-й минуте Момо Янсане головой забил для «Шерифа» второй гол в ворота «Шахтера» (2:0). Защитники донецкого клуба забыли его в центре штрафной площадки.

ВИДЕО. Тотальная эйфория. Реакция стадиона на второй гол Шерифа

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2021 21:41
    +4
    Звоните Ринату!!!!! Пусть купит Шериф!
    Оптом дешевле.
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 15.09.2021 21:39
    +4
    Ох сегодня ржавых девок оприходовали
    Ссылка
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