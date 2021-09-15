15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер».
На 62-й минуте Момо Янсане головой забил для «Шерифа» второй гол в ворота «Шахтера» (2:0). Защитники донецкого клуба забыли его в центре штрафной площадки.
ВИДЕО. Тотальная эйфория. Реакция стадиона на второй гол Шерифа
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Источник — Sport.ua
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