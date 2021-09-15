ВИДЕО. Момо Янсане забил для Шерифа второй гол в ворота Шахтера

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер».

На 62-й минуте Момо Янсане головой забил для «Шерифа» второй гол в ворота «Шахтера» (2:0). Защитники донецкого клуба забыли его в центре штрафной площадки.

Интересно, что в 2010 году со счетом 0:2 в Тирасполе проиграло и киевское «Динамо».

ГОЛ! 2:0. Момо Янсане, 62 мин.