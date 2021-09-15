ВИДЕО. Момо Янсане забил для Шерифа второй гол в ворота Шахтера

В 2010 году со счетом 0:2 в Тирасполе проиграло и киевское «Динамо»

  • 15.09.2021 21:17
  • 8846 просмотров
  • 18 комментариев
ВИДЕО. Момо Янсане забил для Шерифа второй гол в ворота Шахтера
© Sport.ua

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер». 

На 62-й минуте Момо Янсане головой забил для «Шерифа» второй гол в ворота «Шахтера» (2:0). Защитники донецкого клуба забыли его в центре штрафной площадки.

Интересно, что в 2010 году со счетом 0:2 в Тирасполе проиграло и киевское «Динамо».

ГОЛ! 2:0. Момо Янсане, 62 мин.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    oz_2529
    online
    oz_2529, 15.09.2021 21:51
    0
    Я, як фанат Динамо палко вболівав у Європі як це завжди(!) за Шахтар.. Але такого не очікував. Що ж буде тоді з Інтером та Реалом!?? Тепер очикуємо хоч якись очків від Донецька. Одне тішить-Спартак всрався дома полякам. А Вернидуб молодчина.
    Ссылка
    Вячеслав Авдеев
    online
    Вячеслав Авдеев, 15.09.2021 21:50
    0
    Что там Пятов делал?Зачем он нужен команде???
    Ссылка
    samird
    samird, 15.09.2021 21:44
    +4
    Микола Унгурян, 15.09.2021 21:39
    Мда, сьогодні шахтар знатно зглотнув. Єдине що віриться що будуть зроблені висновки і далі буде краще.
    Але рахунок цілком по грі
    За счет чего? Витао и Марлон вдруг научатся играть в футбол? Матвиенко вдруг станет надежным защитником? Исмаил помолодеет? Додо научится играть в защите?
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 15.09.2021 21:43
    +2
    pl2012ua, 26.08.2021 22:21
    Шеріф візьме 3 місце
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 15.09.2021 21:41
    +2
    4 місце у групі
    Ссылка
    TheBesedin
    online
    TheBesedin, 15.09.2021 21:41
    +5
    Вернидуб попустив ботів. Дякую, Шахтар! За те що втратив таку нагоду обігнати Росію в таблиці коєффціентів
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2021 21:40
    +3
    Звоните Ринату!!!!! Пусть купит Шериф!
    Оптом дешевле.
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 15.09.2021 21:40
    +1
    Микола Унгурян, 15.09.2021 21:39
    Мда, сьогодні шахтар знатно зглотнув. Єдине що віриться що будуть зроблені висновки і далі буде краще.
    Але рахунок цілком по грі
    Какие выводы? Сколько уже было таких Прозоров? А воз и ныне там
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 15.09.2021 21:39
    0
    Ну и нах такое писать ? Где видио?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 15.09.2021 21:39
    +4
    Тільки є одне але, Динамо не витрачало на той час 50 мільйонів, і не запрошувало італійського тренера
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 21:39
    +4
    New Zealander, 15.09.2021 21:37
    Шахтёр опозорился также как вчера Манчестер. Однако от того что мы не единственные неудачники, легче на душе не становиться. Теперь шансы на второе место в группе усложняються. Придеться выигрывать опять два матча от Реала и не проигрывать Интеру. Верим в команду. Дзерби правильно говорил что Шахтёр не стабильная команда которая может как проиграть, так и выграть от любой команды.
    Ртом не нужно побеждать до свистка закарпатфан
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
    Микола Унгурян, 15.09.2021 21:39
    0
    Мда, сьогодні шахтар знатно зглотнув. Єдине що віриться що будуть зроблені висновки і далі буде краще.
    Але рахунок цілком по грі
    Ссылка
    Крот
    online
    Крот, 15.09.2021 21:39
    +6
    импотенты ебаные
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 15.09.2021 21:38
    +6
    Позорники! Стадо!
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 15.09.2021 21:37
    -8
    Шахтёр опозорился также как вчера Манчестер. Однако от того что мы не единственные неудачники, легче на душе не становиться. Теперь шансы на второе место в группе усложняються. Придеться выигрывать опять два матча от Реала и не проигрывать Интеру. Верим в команду. Дзерби правильно говорил что Шахтёр не стабильная команда которая может как проиграть, так и выграть от любой команды.
    Ссылка
    nordi
    nordi, 15.09.2021 21:32
    +4
    де дзербі скоро на вихід
    Ссылка
    AЛВ
    online
    AЛВ, 15.09.2021 21:29
    -6
    Шахтар перемоги попереду.!!!
    Ссылка
    googlle
    online
    googlle, 15.09.2021 21:28
    +5
    який сором
    Ссылка
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