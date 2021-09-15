Калиниченко - владельцу Спартака Москва: «Продайте клуб, сил смотреть нет»

Экс-хавбек сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко в соцсетях выразил недовольство очередной неудаче команды.
«Спартак» в домашнем матче Лиги Европы проиграл «Легии» со счетом 0:1.
«Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб. Сил смотреть на это уже нет», - написал Калиниченко.
Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 год.
Леонид Арнольдович Федун,пожалуйста,продайте клуб!🙏🏻Сил смотреть на это всё уже нету…— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) September 15, 2021
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Источник — Sport.ua
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