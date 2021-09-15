Калиниченко - владельцу Спартака Москва: «Продайте клуб, сил смотреть нет»

Максим Калиниченко разочарован очередным поражением команды

  • 15.09.2021 21:11
  • 3912 просмотров
  • 3 комментария
Калиниченко - владельцу Спартака Москва: «Продайте клуб, сил смотреть нет»
© spartak.com

Экс-хавбек сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко в соцсетях выразил недовольство очередной неудаче команды.

«Спартак» в домашнем матче Лиги Европы проиграл «Легии» со счетом 0:1.

«Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб. Сил смотреть на это уже нет», - написал Калиниченко.

Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 год.
 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    DK1970
    DK1970, 15.09.2021 22:02
    +4
    А мне по кайфу как спартачей все дерут и уже не первый год.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 15.09.2021 21:46
    +4
    кому це потрібно на депресивній території. Там всі клуби котяться у прірву, разом зі збірною.
    Ссылка
    finka13
    online
    finka13, 15.09.2021 21:24
    +8
    И Ахметову пусть напишет
    Ссылка
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