Калиниченко - владельцу Спартака Москва: «Продайте клуб, сил смотреть нет»

Экс-хавбек сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко в соцсетях выразил недовольство очередной неудаче команды.

«Спартак» в домашнем матче Лиги Европы проиграл «Легии» со счетом 0:1.

«Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб. Сил смотреть на это уже нет», - написал Калиниченко.

Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 год.

