ВИДЕО. Обрезка и контратака. Адама Траоре забил Шахтеру быстрый гол

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер».
Подопечные Юрия Вернидуба сумели удивить донецкую команду. Адама Траоре забил «Шахтеру» быстрый гол после обрезки соперника и быстрой контратаки. Андрей Пятов не выручил в этом эпизоде, хотя мяч летел по центру ворот.
Интересно, что недавно у нападающего «Шерифа» Адама Траоре из Мали родился сын. Родители дали малышу, появившемуся на свет 31 августа, имя Зумана.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ГОЛ! 1:0. Адама Траоре, 16 мин.
Источник — Sport.ua
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