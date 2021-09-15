ВИДЕО. Обрезка и контратака. Адама Траоре забил Шахтеру быстрый гол

«Шериф» Юрия Вернидуба сумел удивить донецкую команду в матче ЛЧ

  • 15.09.2021 20:14
  • 11260 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Обрезка и контратака. Адама Траоре забил Шахтеру быстрый гол
© ФК Шериф. Адама Траоре

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер». 

Подопечные Юрия Вернидуба сумели удивить донецкую команду. Адама Траоре забил «Шахтеру» быстрый гол после обрезки соперника и быстрой контратаки. Андрей Пятов не выручил в этом эпизоде, хотя мяч летел по центру ворот.

Интересно, что недавно у нападающего «Шерифа» Адама Траоре из Мали родился сын. Родители дали малышу, появившемуся на свет 31 августа, имя Зумана.

ГОЛ! 1:0. Адама Траоре, 16 мин.

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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Бурнос
    online
    Саша Бурнос, 15.09.2021 21:00
    0
    Пятову между рог
    Ссылка
    sasha.138
    sasha.138, 15.09.2021 20:42
    +2
    ну гол красавец.с лету удар хорош.
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    Evgen_Kharkov
    Evgen_Kharkov, 15.09.2021 20:35
    +7
    Да отпустите уже Пятова на пенсию..
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    Yura 877
    online
    Yura 877, 15.09.2021 20:23
    +7
    В мёртвую зону мяч попал ляпову
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    gajvir
    gajvir, 15.09.2021 20:20
    +10
    Ну що поробиш , удар з тих що не беруться, "мертва зона ))))))"
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