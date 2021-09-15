ВИДЕО. Обрезка и контратака. Адама Траоре забил Шахтеру быстрый гол

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер».

Подопечные Юрия Вернидуба сумели удивить донецкую команду. Адама Траоре забил «Шахтеру» быстрый гол после обрезки соперника и быстрой контратаки. Андрей Пятов не выручил в этом эпизоде, хотя мяч летел по центру ворот.

Интересно, что недавно у нападающего «Шерифа» Адама Траоре из Мали родился сын. Родители дали малышу, появившемуся на свет 31 августа, имя Зумана.

ГОЛ! 1:0. Адама Траоре, 16 мин.