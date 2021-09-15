ВИДЕО. Как фанаты Шерифа праздновали гол в ворота Шахтера

Уже на 16-й минуте форвард Адама Траоре забил донецкому клубу быстрый гол

  • 15.09.2021 20:23
  • 3129 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как фанаты Шерифа праздновали гол в ворота Шахтера
© Sport.ua

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер». 

На 16-й минуте игры Адама Траоре открыл счет, забив «Шахтеру» гол в быстрой контратаке.

ВИДЕО Sport.ua. Как фанаты Шерифа праздновали гол в ворота Шахтера

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    comat
    online
    comat, 15.09.2021 20:36
    +1
    Охеренная новость...познавательная
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