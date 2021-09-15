ВИДЕО. Как фанаты Шерифа праздновали гол в ворота Шахтера

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер».
На 16-й минуте игры Адама Траоре открыл счет, забив «Шахтеру» гол в быстрой контратаке.
ВИДЕО Sport.ua. Как фанаты Шерифа праздновали гол в ворота Шахтера
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Источник — Sport.ua
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