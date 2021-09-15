Свитолина рассказала, когда планирует завести детей

Пока что украинка сосредоточена на теннисе

  • 15.09.2021 19:31
  • 2034 просмотра
  • 1 комментарий
Свитолина рассказала, когда планирует завести детей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, когда планирует завести детей вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом:

«Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить. Для меня важно выиграть как можно больше титулов, а там уже как сложится. Конечно, мне хочется детей, но я считаю, что нужно в данный момент выкладываться на сто процентов и быть отданной теннису».

Ранее Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA.

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Источник — Гордон

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    online
    Alehandro, 15.09.2021 19:31
    0
    Главное, петь не начинать
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