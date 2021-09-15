Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, когда планирует завести детей вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом:
«Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить. Для меня важно выиграть как можно больше титулов, а там уже как сложится. Конечно, мне хочется детей, но я считаю, что нужно в данный момент выкладываться на сто процентов и быть отданной теннису».
Ранее Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA.
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Источник — Гордон
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