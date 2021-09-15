Василий КАРДАШ: «Яремчук еще не полностью освоился в Бенфике»

Экс-игрок «Динамо» - о матче против «Бенфики»

  • 15.09.2021 19:20
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Василий КАРДАШ: «Яремчук еще не полностью освоился в Бенфике»
© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Бывший игрок «Динамо» Василий Кардаш поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 0:0):

– 0:0 при трех голевых моментах «Динамо» в компенсированное время – положительный или отрицательный результат?
– Судя по тому, как складывалась игра – все остались при своих. Моменты были и у «Бенфики», которая владела мячом. В компенсированное время убойные моменты были у «Динамо». Результат стоит расценивать как закономерный.

– Кто больше всего понравился в составе «Динамо»?
– Трудно выделить кого-то, мне понравилась коллективная игра. Вратарь выручил, вышедшие на замену игроки обостряли. Шапаренко забил, но из-за ВАР отменил гол.

Гармаш хорошо вышел. Не стал бы выделять кого-то одного, в каждой линии были свои лидеры.

– Бойко провел хороший матч – 4 сейва. И вообще ни разу не пропустил в 4 матчах за «Динамо» в текущем сезоне. Бущану тяжело будет вернуться в стартовый состав?
– Хорошая конкуренция еще никому не помешала, к тому же она добавляет приятной головной боли главному тренеру. Радует, что есть два практически равноценных вратаря, которые в любой момент могут подменить друг друга.

– А как вам Яремчук?
– Видно, что еще не полностью освоился, привыкает к стилю игры команды. Тем не менее свой моментик имел, когда выручил Бойко. Он освоится и будет более грозным форвардом. Главное для форварда – результативность, а он ее демонстрирует в новой команде.

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Источник — Трибуна

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