Шериф – Шахтер. Известны стартовые составы

«Горняки» начинают новый сезон Лиги чемпионов матчем в Тирасполе

  • 15.09.2021 18:40
  • 4910 просмотров
  • 49 комментариев
Шериф – Шахтер. Известны стартовые составы
© ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 15 сентября «Шахтер» Донецк в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Шерифом» из Тирасполя. Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Дуланто, Костанца, Криштиану, Траоре, Кастаньеда, Аддо, Коловос, Тилль, Яхшибоев

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос Антонио, Педриньо, Тете, Фернандо, Траоре

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Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 19:32
    -1
    zzg77, 15.09.2021 19:31
    Одна Буркина плюс два Украина и плюс восемь Бразилина!!!
    Ии?
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 15.09.2021 19:32
    0
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 19:27
    Шериф не та команда против которой надо концентрироваться на защите. Этот матч будет вскрыванием консервной банки.
    Да ладно, тираспольцы тоже бегут неплохо. Если конечно Шахтер не собирается весь матч провести на половине Шерифа
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 15.09.2021 19:31
    +1
    Одна Буркина плюс два Украина и плюс восемь Бразилина!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 19:31
    0
    Aleks04, 15.09.2021 19:25
    Там спердак проиграл. Победа кротов - и мы обходим парашу в рейтинге УЕФА
    Единственное, если я правильно помню, никто не обыгрывал Шериф из Украины и России на его поле. Нужно творить историю и го на спортс.ру читать комменты под попкорн
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 15.09.2021 19:31
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 15.09.2021 19:30
    Яхшибоев мог быть в Динамо
    И Кака
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.09.2021 19:30
    0
    Яхшибоев мог быть в Динамо
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 19:28
    -1
    Vovan78, 15.09.2021 19:25
    Всем доброго времени суток. Кто знает где еще можно посмотреть шахтер кроме мегого? Всем спасибо.
    матчтв с впн
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 19:27
    0
    Calm, 15.09.2021 19:10
    В состав я бы лучше Степаненко поставил, надо же кому то и мячи отбирать
    Шериф не та команда против которой надо концентрироваться на защите. Этот матч будет вскрыванием консервной банки.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 15.09.2021 19:25
    -1
    Там спердак проиграл. Победа кротов - и мы обходим парашу в рейтинге УЕФА
    Ссылка
    Vovan78
    online
    Vovan78, 15.09.2021 19:25
    0
    Всем доброго времени суток. Кто знает где еще можно посмотреть шахтер кроме мегого? Всем спасибо.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 19:24
    +1
    avk2307, 15.09.2021 19:21
    А че Шахтер в голубой форме?
    а ты чего на голубой планете живёшь?
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 15.09.2021 19:21
    -2
    А че Шахтер в голубой форме?
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 15.09.2021 19:18
    0
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 19:16
    А мы думали Мудрик выйдет, Роберто всех переиграл
    Он сразу сказал «или Мудрик или Фернандо», чай не Судаков вышел))
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 15.09.2021 19:17
    -1
    source02, 15.09.2021 19:16
    инвалид колясочник обоссы себе е6ало
    Какой потрясающий интеллектуал. Я и не сомневался в вашем контингенте
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 19:16
    +1
    А мы думали Мудрик выйдет, Роберто всех переиграл
    Ссылка
    source02
    source02, 15.09.2021 19:16
    0
    ILUZIONIST, 15.09.2021 19:15
    Да я к тебе и не обращался. Так что проходи мимо
    инвалид колясочник обоссы себе е6ало
    Ссылка
    source02
    source02, 15.09.2021 19:15
    -1
    source02, 15.09.2021 19:13
    уж точно мнение твое дал6ае6а колясочника никого не интересует, колеси подальше
    капченый цыгане из даунецка против капченых каманчей из малдаване
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 15.09.2021 19:15
    -1
    source02, 15.09.2021 19:13
    уж точно мнение твое дал6ае6а колясочника никого не интересует, колеси подальше
    Да я к тебе и не обращался. Так что проходи мимо
    Ссылка
    source02
    source02, 15.09.2021 19:13
    0
    ILUZIONIST, 15.09.2021 19:12
    Совкодрочеры динамовские всё ностальгируют о тех временах. когда в украинских командах не было ни одного легионера
    уж точно мнение твое дал6ае6а колясочника никого не интересует, колеси подальше
    Ссылка
    source02
    source02, 15.09.2021 19:12
    -4
    avk2307, 15.09.2021 19:10
    А на стадионе в основном украинцы и молдоване)
    ай на нэ на нэ, ой на нэ нану на нэ! эй красавчик дай погадаю! эЙЙЙЙЙЙЙ! ай лалэ лалэ!
    Ссылка
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