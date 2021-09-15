Шериф – Шахтер. Известны стартовые составы

Сегодня, 15 сентября «Шахтер» Донецк в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Шерифом» из Тирасполя. Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Дуланто, Костанца, Криштиану, Траоре, Кастаньеда, Аддо, Коловос, Тилль, Яхшибоев
«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос Антонио, Педриньо, Тете, Фернандо, Траоре
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Источник — УЕФА
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