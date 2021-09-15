РУММЕНИГГЕ: «С уходом Месси у Барселоны вырвали душу»

Легенда и бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил масштаб проблем, с которыми «Барселона» столкнулась в связи с уходом Лионеля Месси:

«Мы смотрели на команду и видели, какую тактику она применяет. После ухода Месси у «Барселоны» вырвана душа. У них сложные времена.

Его было необходимо отпустить. Приняв такое решение, испанская лига забила в свои ворота».

Вчера «Бавария» в первом туре Лиги чемпионов на выезде разгромила «Барселону» 3:0.