Маурисио ПОЧЕТТИНО: «ПСЖ и Челси – фавориты Лиги чемпионов»

Наставник ПСЖ поделился ожиданиями от нынешнего розыгрыша турнира

  • 15.09.2021 18:11
  • 633 просмотра
  • 1 комментарий
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «ПСЖ и Челси – фавориты Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, кого он считает главным фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов:

«Фавориты Лиги чемпионов? Я думаю, что «Челси» и мы. ПСЖ и «Челси» — лучшие команды в турнире. Лондонский клуб будет защищать титул. Назвал бы их, если бы нужно было выбрать одну команду.

Летом они стали еще сильнее, подписав хороших игроков. И, как вы знаете, в это трансферное окно они потратили больше нас. У нас одна задача — сплотиться и стать отличной командой».

Сегодня ПСЖ в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Брюгге».

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Источник — RMC Sport

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 15.09.2021 19:00
    -1
    Та да, Бавария фаворит.
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