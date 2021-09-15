Маурисио ПОЧЕТТИНО: «ПСЖ и Челси – фавориты Лиги чемпионов»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, кого он считает главным фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов:

«Фавориты Лиги чемпионов? Я думаю, что «Челси» и мы. ПСЖ и «Челси» — лучшие команды в турнире. Лондонский клуб будет защищать титул. Назвал бы их, если бы нужно было выбрать одну команду.

Летом они стали еще сильнее, подписав хороших игроков. И, как вы знаете, в это трансферное окно они потратили больше нас. У нас одна задача — сплотиться и стать отличной командой».

Сегодня ПСЖ в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Брюгге».