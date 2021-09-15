ДОДО: «Шериф – быстрая команда»

Защитник «Шахтера» – о сопернике по предстоящему матчу

  • 15.09.2021 17:17
  • 341 просмотр
  • 1 комментарий
ДОДО: «Шериф – быстрая команда»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо поделился мнением перед стартовым поединком группового этапа Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом».

– Стартует групповой этап Лиги чемпионов, где первый соперник – «Шериф». Что скажешь об этой команде?
– Непросто говорить. Я пересмотрел их лучшие моменты в чемпионате: быстрая команда, нужно быть очень внимательными. Технически и физически мы лучше, и надо привнести это на поле, чтобы выйти победителями.

– Чего ожидаете от матча?
– Мы в прекрасном настроении, ведь это начало Лиги чемпионов. Важно хорошо стартовать, тем более в такой непростой группе. Знаем, что в сравнении с последней группой Лиги чемпионов менхенгладбахская «Боруссия» была сильнее «Шерифа», но каждая игра отличается. Мы должны подготовиться наилучшим образом. В хорошем настроении постараемся добиться победы.

– Нынешний тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ранее работал в «Заре». Знакомы с философией игры этого наставника, ведь часто доводилось встречаться с его командой?
– Часто играли с «Зарей» этого тренера, матчи были непростыми, всегда возникали сложности на поле. Уверен, с «Шерифом» также будет непросто. Но это Лига чемпионов, и мы выйдем максимально сильными, чтобы добиться долгожданной победы.

– Последний поединок чемпионата ты пропустил из-за дисквалификации. В каких физических кондициях сейчас находишься? В это время работал усиленно?
– Да, я и Марлон пропускали тот матч. Мы делали упор больше на силовые тренировки, чтобы к игре быть готовыми физически и не только. Подготовка стала отличной возможностью ментально сконцентрироваться, ведь в Лиге чемпионов ты должен быть полностью сосредоточен.

Напомним, что поединок «Шериф» – «Шахтер» состоится сегодня, 15 сентября. Начало в 19:45 по Киеву.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Lyolik
    online
    Lyolik, 15.09.2021 17:26
    +1
    Боруссию тяжело забыть, тут согласен.
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