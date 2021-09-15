ФЕРНАНДИНЬО: «У Ман Сити были большие шансы подписать Роналду»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо подтвердил, что его клуб всерьез работал над трансфером Криштиану Роналду:

«У «Манчестер Сити» были большие шансы подписать Криштиану Роналду. Его агент приезжал в клуб для продления контрактов Эдерсона, Рубена Диаша, а также он хотел оценить ситуацию с Бернарду Силвой и Жоау Канселу. Конечно, за столом переговоров можно обсудить любого игрока.

Думаю, ожидания от трансфера Роналду повышали шансы на его переход в «Сити». Неудивительно, что вся эта ситуация повлияла не только на болельщиков, но и на обстановку внутри клуба. В итоге ничего не получилось. Роналду не подписал контракт с «Манчестер Сити» и отправился в красную часть города. Жизнь продолжается».

Ранее Фернандиньо назвал единственный клуб, в который готов уйти из «Сити».