Фернандиньо назвал единственный клуб, в который готов уйти из Ман Сити

Капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, в какой клуб готов уйти из стана «горожан», чтобы завершить там карьеру.

«В моих планах снова поиграть в Бразилии. Это почти произошло сейчас. Единственный клуб, с которым мы общались, был «Атлетико Паранаэнсе». Очевидно, у меня было много предложений и от других клубов. Я очень хочу вернуться в ближайшее время», - сказал 36-летний Фернандиньо.

Напомним, в конце июня «Манчестер Сити» в очередной раз продлил контракт с Фернандиньо. Бразилец будет выступать в стане «горожан» до лета 2022 года.