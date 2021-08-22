Фернандиньо назвал единственный клуб, в который готов уйти из Ман Сити

Опытный полузащитник планирует завершить карьеру в Бразилии

  • 22.08.2021 09:35
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Фернандиньо назвал единственный клуб, в который готов уйти из Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, в какой клуб готов уйти из стана «горожан», чтобы завершить там карьеру.

«В моих планах снова поиграть в Бразилии. Это почти произошло сейчас. Единственный клуб, с которым мы общались, был «Атлетико Паранаэнсе». Очевидно, у меня было много предложений и от других клубов. Я очень хочу вернуться в ближайшее время», - сказал 36-летний Фернандиньо.

Напомним, в конце июня «Манчестер Сити» в очередной раз продлил контракт с Фернандиньо. Бразилец будет выступать в стане «горожан» до лета 2022 года.

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Источник — ESPN

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