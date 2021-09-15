Выбор без выбора. В Тирасполе Шахтер проживает в отеле «Россия»

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций «Шахтера» Юрий Свиридов прокомментировал информацию о том, что в Тирасполе команда проживает в отеле с названием «Россия».

«Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель - «Россия», способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов.

Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе «Шерифа», - рассказали в клубе.

Напомним, взрослые команды «Шерифа» и «Шахтера» начнут свой матч Лиги чемпионов сегодня в 19:45 по Киеву. Поединок Юношеской лиги УЕФА завершился разгромной победой «горняков» со счетом 5:0.