Выбор без выбора. В Тирасполе Шахтер проживает в отеле «Россия»

Команда «горняков» U-19 из-за отсутствия гостиниц оселилась на базе «Шерифа»

  • 15.09.2021 16:56
  • 2552 просмотра
  • 12 комментариев
Выбор без выбора. В Тирасполе Шахтер проживает в отеле «Россия»
© ФК Шахтер Донецк

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций «Шахтера» Юрий Свиридов прокомментировал информацию о том, что в Тирасполе команда проживает в отеле с названием «Россия».

«Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель - «Россия», способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов.

Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе «Шерифа», - рассказали в клубе.

Напомним, взрослые команды «Шерифа» и «Шахтера» начнут свой матч Лиги чемпионов сегодня в 19:45 по Киеву. Поединок Юношеской лиги УЕФА завершился разгромной победой «горняков» со счетом 5:0.

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Источник — Трибуна

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 15.09.2021 18:02
    0
    Название топ.
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 15.09.2021 17:59
    0
    то дербі двох маломосковських коман
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 15.09.2021 17:51
    -1
    незабаром будуть в лнр грати?)
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 15.09.2021 17:48
    +1
    johndow, 15.09.2021 16:59
    так надо было УЕФА заставить этот Шериф играть в Кишиневе
    УЕФА как раз и принял то, что Шериф играет в Тирасполе. Потому что только стадион Шерифа соответствует требованиям того УЕФА.) Надо же читать все заметки про клуб и хозяина, а не лепить горбатого абы шо. Журналисты же и для тебе старались.)
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 15.09.2021 17:45
    +2
    Ааааааааа. Могли бы, как Вильяреал, играть прямо после самолёта. Или базироваться в Одессе.))
    Ссылка
    AlexDSan
    online
    AlexDSan, 15.09.2021 17:37
    0
    Кроти так давно мріяли поро россію, що хоч так там побудуть. )))
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.09.2021 17:33
    +4
    Чтобы по прилёту все извинились, желательно на камеру, в воскресном выпуске великого футбола.
    Ссылка
    Lyolik
    online
    Lyolik, 15.09.2021 17:22
    +1
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 16:56
    ще одна зрада
    Ждём от Пятова фотографий на фоне этой гостиницы.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.09.2021 17:14
    +1
    и подушки у них в виде Кремля
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    Vpuser9888
    online
    Vpuser9888, 15.09.2021 17:09
    +1
    Нужно было, чтобы УЕФА заставил ФК Шериф переименовть гостиницу Россия в СЛАВА КПСС!
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    johndow
    online
    johndow, 15.09.2021 16:59
    +5
    так надо было УЕФА заставить этот Шериф играть в Кишиневе
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 16:56
    -5
    ще одна зрада
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