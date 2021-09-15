Олег МАТВЕЕВ: «Шахтеру нужен быстрый гол в Тирасполе»

Специалист – о предстоящем матче «горняков» в Лиге чемпионов

  • 15.09.2021 15:20
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Олег МАТВЕЕВ: «Шахтеру нужен быстрый гол в Тирасполе»
© ФК Шахтер Донецк

В Тирасполе 15 сентября в первом матче группового турнира Лиги чемпионов местный «Шериф» будет выяснять отношения с нашим «Шахтером».

Экс-игрок «Шахтера» Олег Mатвеев рассказал, что может помочь «горняком» взять верх в Тирасполе.

«Чемпион Молдовы производит впечатление вполне добротной команды, в которой каждый игрок четко знает свой маневр. Новый главный тренер - украинский специалист Юрий Вернидуб, прежде всего, позаботился о надежности тыла: »Шериф» почти не пропускает и поэтому смело развертывает свои наступательные операции. Вот почему «Шахтеру» желательно забить быстрый гол, что заставит «Шериф» больше рисковать, появится свободное пространство, чем подопечные Роберто Де Дзерби и постараются воспользоваться.

Сегодня «Шахтер» отнесется к «Шерифу», как к остальным участникам группового турнира - знаменитым «Реалу» и «Интеру». Да, класс «горняков» повыше, чем у «Шерифа», но ведь недаром говорят, что дисциплина иногда бьет мастерство. Думаю, что донетчане хорошо все просчитали, что потеря очков в Тирасполе значительно осложнит им путь в следующий раунд. Поэтому выйдут и докажут, что сильнее «Шерифа» не только в предматчевых прогнозах экспертов».

Матч первого тура Лиги чемпионов «Шериф» – «Шахтер» состоится сегодня, 15 сентября. Начало в 19:45.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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