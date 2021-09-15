Бойко провел свой 100-й матч за Динамо

Вчера «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов дома сыграло вничью 0:0 с «Бенфикой». Ворота киевлян в этом поединке защищал Денис Бойко.

Для 33-летнего голкипера матч с «Бенфикой» стал юбилейным, 100-м в составе «Динамо». Это третий результат среди вратарей «Динамо» в эпоху независимости Украины. Опережают Бойко только Максим Коваль (107 матчей) и Александр Шовковский (636 матчей).

Из 100 своих матчей за «Динамо» 65 Бойко провел в УПЛ, 25 – в еврокубках, 8 – в Кубке Украины и еще 2 – в матчах за Суперкубок Украины.