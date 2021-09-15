Бойко провел свой 100-й матч за Динамо

Поединок против «Бенфики» стал юбилейным для голкипера «Динамо»

  • 15.09.2021 15:17
  • 308 просмотров
  • 1 комментарий
Бойко провел свой 100-й матч за Динамо
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Вчера «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов дома сыграло вничью 0:0 с «Бенфикой». Ворота киевлян в этом поединке защищал Денис Бойко.

Для 33-летнего голкипера матч с «Бенфикой» стал юбилейным, 100-м в составе «Динамо». Это третий результат среди вратарей «Динамо» в эпоху независимости Украины. Опережают Бойко только Максим Коваль (107 матчей) и Александр Шовковский (636 матчей).

Из 100 своих матчей за «Динамо» 65 Бойко провел в УПЛ, 25 – в еврокубках, 8 – в Кубке Украины и еще 2 – в матчах за Суперкубок Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 15.09.2021 15:40
    0
    Вітання. Надійно відіграв.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности