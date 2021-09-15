Ромелу ЛУКАКУ: «Мне привычно играть против команд с пятью защитниками»

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над российским «Зенитом» (1:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Очень доволен тем, что оказался в этой команде. Рабочая атмосфера хороша, и есть амбиции продолжать движение вперед, так что посмотрим...
По правде говоря, мне привычно играть против команд с пятью защитниками. В перерыве мы условились выполнять определенные перемещения с флангов, и этот мяч от Аспи был отменным», - сказал Лукаку.
Источник — УЕФА
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