Ромелу ЛУКАКУ: «Мне привычно играть против команд с пятью защитниками»

Форвард «Челси» – о победе над «Зенитом»

  • 15.09.2021 14:59
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Ромелу ЛУКАКУ: «Мне привычно играть против команд с пятью защитниками»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над российским «Зенитом» (1:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Очень доволен тем, что оказался в этой команде. Рабочая атмосфера хороша, и есть амбиции продолжать движение вперед, так что посмотрим...

По правде говоря, мне привычно играть против команд с пятью защитниками. В перерыве мы условились выполнять определенные перемещения с флангов, и этот мяч от Аспи был отменным», - сказал Лукаку.

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Источник — УЕФА

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