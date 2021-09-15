Иван ГЕЦКО: «Шериф способен преподнести сюрприз»

15 сентября «Шериф» в групповом турнире Лиги чемпионов будет принимать «Шахтер».

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от противостояния в Тирасполе.

«Я не стал бы утверждать, что «Шахтер» выше классом и сегодня обязательно победит «Шериф», который силен особенно на своем поле. Чемпион Молдовы умело меняет ритм игры, эффектно атакуя, как позиционно, так и выбегая в контрнаступление. А если учесть, что оборона «горняков» далеко не безгрешна, то в Тирасполе могут быть сюрпризы. Тем более, что главный тренер «Шерифа», украинский специалист Юрий Вернидуб хорошо осведомлен о сильных сторонах и уязвимых местах «Шахтера» и его подопечные будут «вооружены» необходимой информацией. Мне могут возразить, мол, у «Шахтера» новый главный тренер, много новобранцев, однако философия у «горняков» осталась прежней.

Впрочем, я не сомневаюсь, что и «Шахтер» подойдет к стартовому поединку во всеоружии. В том, что гости будут чаще владеть мячом, я уверен. Беспокоит, что в последнее время донетчанам даже в чемпионате УПЛ тяжело даются голы. Надеюсь, что в Тирасполе они исправят прицел, но главное, чтобы не позволяли себе шалостей у своих ворот. По крайней мере, это поможет не пропустить», - сказал Гецко.

Напомним, что поединок «Шериф» – «Шахтер» начнется в 19:45.