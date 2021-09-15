С чем Шахтер подходит к Лиге чемпионов

Если охарактеризовать двумя эпитетами лично мое ожидание того, как будет играть «Шахтер» в групповом этапе Лиги чемпионов, то это будут «тревожность» и «неизвестность». Потому, что мне до сих пор так и не понятно, чего ждать от команды Де Дзерби. Сейчас, накануне старта вице-чемпиона страны в групповом этапе Лиги чемпионов, давайте попытаемся разобраться с шахтерскими игровыми «дебетом» и «кредитом».

Игровой тонус

Здесь визуальных особых проблем не наблюдается. Команда планомерно вкатывалась в сезон, с учетом квалификации чемпионской Лиги. Главную задачу на данный момент, а то и на все второе полугодие, она решила, добыв путевку в главный континентальный турнир. На внутренней арене наверняка все могло бы быть лучше: потери очков с «Александрией» и «Минаем» явно не были запланированными. Но пока что отставание дончан от «Динамо» в турнирной таблице несущественное – три очка. Это отставание можно ликвидировать одним удачным очным поединком.



ФК Шахтер. Бразилец Педриньо готов сыграть с «Шерифом»

Только вот сказать, что нынешний «Шахтер» точно превосходит в чем-то нынешнее «Динамо», вряд ли можно. В прошлом сезоне, как это не парадоксально с точки зрения итогового отставания «горняков» в табели о рангах, подобное можно было утверждать. Не говоря уже о позапрошлом сезоне. А вот сейчас – вряд ли. Потому что на данном этапе, если говорить об игровом состоянии команды Де Дзерби, напрашивается слово «нестабильность». До сих пор так и не понятно, чего ждать от этой команды в конкретном матче – феерии или провала.

Еще один немаловажный аспект – пресловутый пик функциональной готовности. Видится, что Де Дзерби не форсировал подготовку на время квалификации ЛЧ. Стало быть, команда должна прибавлять к октябрю-ноябрю. Но это лишь мои умозаключения и наблюдения. А как там на самом деле – сказать сложно.

Кадровый кондуит

Основной голкипер «горняков» Трубин выбыл из строя из-за травмы, поэтому за «последний рубеж» будет отвечать Пятов. Как показала игра против «Монако», с реакцией у ветерана все в порядке. Но как показывали другие матчи, в частности, игра против сборной Казахстана, Андрей может и начудить. Собственно, в этом он очень похож на нынешний «Шахтер»: может выдать отличную игру, а может и провальную.

Пара основных центрбеков Марлон – Витао – вызывают еще большую тревогу. Первый – наиболее интегрирован в игру и требования Де Дзерби, так как ранее играл в «Сассуоло». Но все равно этот бразилец регулярно «привозит» - как не опасные моменты у своих ворот, так разноцветные карточки. Его коллега – то вообще отдельный случай: без валидола его игру смотреть вряд ли получается. Может, все-таки лучше вместо Витао выставить Матвиенко, так как на левом краю защиты сейчас очень хорош Исмаили?

Позиция правого защитника безальтернативная – Додо.

Определился Де Дзерби и с парой «волнорезов» - Степаненко и Майкон. На данный момент это оптимальная «смесь».



ФК Шахтер. Тарас Степаненко поздравляет Майкона (№99) с забитым мячом

Позиция единственного форварда доселе не вызывала сомнений – Траоре, один из лучших игроков «Шахтера» стартового отрезка сезона. Однако в игре против «Днепра-1» на острие атаки сыграл Педриньо. К тому же, эту позицию может закрыть и Фернандо, карьера которого вроде бы в очередной раз перезапустилась. В принципе, есть еще и Сикан с Мудриком. Так что эту линию можно считать вполне укомплектованной. Интересно, что «Шахтер» в заявку на ЛЧ включил и Мораеса. Похоже, его восстановление идет с опережением графика?

В полузащите тоже весьма неплохой выбор. Тете, Соломон, Алан Патрик – этот треугольник в перспективе может быть основным. Не нужно забывать и о Марлосе, который еще не сказал своего последнего слова. Педриньо, если будет в норме, тоже способен сыграть в основе. Да и Антонио может еще принести пользу. В общем, в этом звене выбор у Де Дзерби очень качественный.

Болевые точки

В некоторой степени это вратарская позиция. А в большой степени – пара центральных защитников. Пока что Де Дзерби так и не нашел идеальное сочетание центрбеков. И это очень напрягает накануне старта группового турнира ЛЧ.



ФК Шахтер. Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Витао

Но даже не это самое главное. Итальянский тренер постоянно подчеркивает, что «Шахтер» лишь на пути к пониманию его принципов игры, команда все еще строится и все еще привыкает к новым требованиям. В принципе, это нормальный процесс, когда появляется новый тренер, сломавший наработки своего предшественника. Но это ненормально в условиях, когда от команды требуют результат в режиме «здесь и сейчас». Похоже, Де Дзерби это не до конца осознает. Он не настолько гибкий специалист, как мог бы быть. Такое впечатление, что он гнет свою линию даже тогда, когда гнуть катастрофически не выгодно. Как, например, во втором матче против «Монако». Тогда сумасшедший фарт плюс некоторые другие качества сыграли в нашу пользу. Но удача, увы, госпожа непостоянная, на нее постоянно рассчитывать – себе дороже.

К тому же, есть стойкое убеждение, что далеко не все футболисты до конца понимают требования нового тренерского штаба. Иногда складывается такое впечатление, что если с первых минут у «Шахтера» не пошла игра, или соперник банально закрылся, то «горняки» не менее банально просто не знают, что делать. А перестроиться – не могут. Как местами и их наставник.

Итог

Самый сильный соперник, против которого «Шахтер» сыграл во главе Де Дзерби – безусловно, «Монако». И нужно признать, что в обоих поединках итальянский алленаторе не обыграл своего визави. Более того, в повторной встречи Де Дзерби вчистую проиграл свою мини-дуэль Нико Ковачу. Вот это очень настораживает накануне старта в группе ЛЧ. Сумел ли наставник «оранжево-черных» сделать выводы? Сумеют ли его подопечные выходить с честью из контрпрессинга, который точно будут применять «Интер» с «Реалом», да и «Шериф» тоже не лыком шит.

У донецкой команды, безусловно, есть свои козыри, свои аргументы: отличная средняя линия, крайние защитники, делающие разницу, очень высокая обще командная скорость, форвард, который наконец-то сходу пришелся ко двору. Но эти сильные стороны порой нивелируются элементарными ошибками центрбеков, нерасторопностью тренерского штаба, «сыроватостью» команды, которая еще только строится и не полностью адаптировалась к новой обстановке.

В общем, чего ждать от этого «Шахтера» в нынешней чемпионской Лиге – большой вопрос, на который сможет ответить лишь время.