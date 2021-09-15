Динамо заинтересовалось бывшим полузащитником Шальке и Тоттенхэма

Киевское «Динамо» контактировало с Набилем Бенталебом, который после завершения предыдущего сезона пребывает в поисках нового клуба.
Сообщается, что в услугах 26-летнего алжирца заинтересован также «Аль-Айн» Сергея Реброва и один из российских клубов.
Отметим, что последним на данный момент клубом Бенталеба был «Шальке», который по итогам сезона покинул Бундеслигу. Также Набиль известен по выступлениям за клубы АПЛ «Тоттэнхем» и «Ньюкасл». К слову, алжирец является воспитанником «шпор».
Сейчас трансферная стоимость Бенталеба оценивается в 2 миллиона евро, на пике она составляла в десять раз больше.
Источник — Footmercato
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