Динамо заинтересовалось бывшим полузащитником Шальке и Тоттенхэма

Набиль Бенталеб пребывает в статусе свободного агента и ищет себе клуб

  • 15.09.2021 12:55
  • 1569 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо заинтересовалось бывшим полузащитником Шальке и Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine. Набиль Бенталеб

Киевское «Динамо» контактировало с Набилем Бенталебом, который после завершения предыдущего сезона пребывает в поисках нового клуба.
 
Сообщается, что в услугах 26-летнего алжирца заинтересован также «Аль-Айн» Сергея Реброва и один из российских клубов.
 
Отметим, что последним на данный момент клубом Бенталеба был «Шальке», который по итогам сезона покинул Бундеслигу. Также  Набиль известен по выступлениям за клубы АПЛ «Тоттэнхем» и «Ньюкасл». К слову, алжирец является воспитанником «шпор».
 
Сейчас трансферная стоимость Бенталеба оценивается в 2 миллиона евро, на пике она составляла в десять раз больше.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footmercato

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 15.09.2021 12:59
    -2
    Начинается
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности