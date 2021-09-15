Динамо заинтересовалось бывшим полузащитником Шальке и Тоттенхэма

Киевское «Динамо» контактировало с Набилем Бенталебом, который после завершения предыдущего сезона пребывает в поисках нового клуба.



Сообщается, что в услугах 26-летнего алжирца заинтересован также «Аль-Айн» Сергея Реброва и один из российских клубов.



Отметим, что последним на данный момент клубом Бенталеба был «Шальке», который по итогам сезона покинул Бундеслигу. Также Набиль известен по выступлениям за клубы АПЛ «Тоттэнхем» и «Ньюкасл». К слову, алжирец является воспитанником «шпор».



Сейчас трансферная стоимость Бенталеба оценивается в 2 миллиона евро, на пике она составляла в десять раз больше.