«Шериф проиграет все матчи? Да и хрен с ним!»

В Молдове ждут старта команды Юрия Вернидуба в групповом этапе Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 12:05
  • 3812 просмотров
  • 3 комментария
«Шериф проиграет все матчи? Да и хрен с ним!»
© ФК Шериф

Время пришло — донецкий «Шахтер» готовится к старту в групповом турнире Лиги чемпионов. В поединке 1-го тура «горняки» на выезде сыграют с тираспольским «Шерифом», который возглавляет известный украинский тренер Юрий Вернидуб.

«Шахтер» вылетел в столицу Молдовы Кишинев, откуда команда отправилась в столицу непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Тирасполь, днем во вторник, 14 сентября. При этом предматчевая пресс-конференция наставника «горняков» Роберто де Дзерби, равно как и тренировка команды, прошла в Киеве.

В кишиневском аэропорту «Шахтер» встречали несколько фанатов. Футболисты «горняков», включая Михаила Мудрика, не отказали болельщикам в автографах. Особенно хорош был дядька, взявший с собой большой постер «Шахтера», пусть и не совсем новый — «горняки» на нем еще в своей старой форме.

В целом ожидания от выступления «Шерифа» в Лиге чемпионов среди молдавских любителей футбола более чем сдержанные. Все понимают, что играть на таком уровне «Шерифу» будет очень сложно, несмотря на весь героизм команды в квалификации. Но подопечные Вернидуба — уже победители по факту своего выхода в групповую стадию турнира.

«Шериф» может и должен наслаждаться своим присутствием в элите европейского футбола, потому что он уже выполнил задачу-максимум и запрыгнул туда, о чем можно было только мечтать. Болельщики увидят топ-клубы, футболисты сыграют против мировых звезд. Проиграют все матчи? Еще и крупно? Может да, а может и нет. Да и хрен с ним! Это никак не уменьшит ощущения праздника и сопричастности к великому», — считает основатель крупного портала Moldfootball.com Лаврентий Анищенко.

Правда, найти свежую печатную спортивную прессу в Кишиневе в день матча — задача с двумя звездочками. Ее попросту практически нет, продавцы лишь пожимают плечами и возводят очи горе. К счастью, недостатка в спортивных интернет-изданиях в Молдове не наблюдается.

Отношение к непризнанной Приднестровской Молдавской Республике в Кишиневе, на первый взгляд, настороженное. «Зачем вам туда ехать? Там — СССР, там нет ни одного дома выше трех этажей. Я сам там был один раз, и мне хватило, хотя у меня там родственники», — искренне изумился молодой кишиневский официант. «Мы их кормим», — добавил он, имея в виду Приднестровье. Как бы там ни было, УЕФА официально разрешает «Шерифу» играть в Тирасполе.

К слову, в Тирасполе ждут до 300 фанатов «Шахтера». Болельщикам «горняков» выделят отдельный сектор. Все билеты на матч будут именными, для прохода на стадион необходимо не только иметь сам билет, но и документ, удостоверяющий личность.

Спортивный комплекс «Шериф» рассчитан на 13,5 тысяч зрителей, но из-за коронавирусных ограничений он будет заполнен максимум наполовину.

«На что я готов, если команда выйдет из группы? Побриться наголо? У меня и так волос мало. Брить нечего. Могу точно сказать, что на групповом этапе сменю спортивный костюм на классический. Нужно солидно выглядеть. Но это не будет сдерживать меня в эмоциях. Если будем выигрывать у «Шахтера», то я не пожалею свой новый костюм. Сделаю подкат не задумываясь», — поделился ожиданиями от выступления своей команды в Лиге чемпионов главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб, который много раз встречался с «Шахтером» в бытность наставником луганской «Зари».

«Рядовые правоохранители, группы быстрого реагирования, пожарные и спасатели — почти все тираспольские силовики будет обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность на стадионе и вокруг него… Любые противоправные действия, провокации, попытки выбежать на игровое поле стражи порядка будут жестко пресекать», — предупреждает портал moldova.sports.md.

Впрочем, будем надеяться, что матч «Шериф» — «Шахтер» пройдет без эксцессов. Тирасполь ждут минимум три больших праздника футбола — три домашних поединка Лиги чемпионов. И команда Юрия Вернидуба их честно заслужила.

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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Fanat230784
    Fanat230784, 15.09.2021 13:11
    0
    suforza1921, 15.09.2021 12:50
    - Карлсон, ты почему плачешь?
    - Штанишки с пропеллером улетели(((...
    - Ну так и хрен с ними!
    - Так в том то же и дело...
    Ссылка
    suforza1921
    online
    suforza1921, 15.09.2021 12:50
    0
    - Карлсон, ты почему плачешь?
    - Штанишки с пропеллером улетели(((...
    - Ну так и хрен с ними!
    - Так в том то же и дело...
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 15.09.2021 12:17
    +2
    "Зачем вам туда ехать? Там — СССР, там нет ни одного дома выше трех этажей."
    ---
    Какой СССР? Там руины от СССРа. Такой *опы я нигде не видел.
    Ссылка
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