Андрей ПЯТОВ: «У нас стоит задача – выйти из группы»

Вратарь и капитан «Шахтера» Андрей Пятов поделился мнением о предстоящем старте группового этапа Лиги чемпионов.

– Многие считают «Шериф» аутсайдером группы. Что скажешь об этой команде?

– Когда считают аутсайдером, это самое плохое. Мы не считаем, а готовимся. Я лично хорошо знаю их тренера, знаю, как он играл против «Шахтера», – сколько лет мы провели в чемпионате и были соперниками… Но все же это другая команда.



– Для «Шахтера» плюс, что у «Шерифа» украинский наставник, против которого вы не раз играли в чемпионате?

– Думаю, разницы нет. Кто бы ни был, мы все равно готовимся с одной целью – побеждать в каждом матче, независимо от того, «Шериф» это, «Реал» или «Интер». У нас стоит задача – выйти из группы. Постараемся ее выполнить.

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