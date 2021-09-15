Андрей ПЯТОВ: «У нас стоит задача – выйти из группы»

Капитан «Шахтера» – о предстоящем матче Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 11:55
  • 401 просмотр
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «У нас стоит задача – выйти из группы»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Вратарь и капитан «Шахтера» Андрей Пятов поделился мнением о предстоящем старте группового этапа Лиги чемпионов.

– Многие считают «Шериф» аутсайдером группы. Что скажешь об этой команде?
– Когда считают аутсайдером, это самое плохое. Мы не считаем, а готовимся. Я лично хорошо знаю их тренера, знаю, как он играл против «Шахтера», – сколько лет мы провели в чемпионате и были соперниками… Но все же это другая команда.
 
– Для «Шахтера» плюс, что у «Шерифа» украинский наставник, против которого вы не раз играли в чемпионате?
– Думаю, разницы нет. Кто бы ни был, мы все равно готовимся с одной целью – побеждать в каждом матче, независимо от того, «Шериф» это, «Реал» или «Интер». У нас стоит задача – выйти из группы. Постараемся ее выполнить.

Шериф – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    olex.mykhailov
    online
    olex.mykhailov, 15.09.2021 12:34
    0
    Треба коефіцієнти в таблицю, тому вдачі!
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