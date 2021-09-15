ВИДЕО. Как Джоковича. Игрока дисквалифицировали за попадание мячом в судью

Американский теннисист Теннис Сандгрена подвергся дисквалификации с челленджера в американском Кэри.
В неигровой ситуации во втором гейме стартовой партии спортсмен попал мячом в линейного судью и сразу же понял, что продолжить матч ему уже не дадут.
«Cегодня мне попал в яйца слишком мощный бросок болбоя, я отбил мяч в забор, и он отскочил в ягодицу судье, который переходил на другую сторону. В результате – дисквалификация.
И поясню на всякий случай – я сам во всем виноват», – написал Сандгрен в твиттере, комментируя эпизод, который не попал на видео.
Отметим, что в прошлом году из-за подобного инцидента с US Open сняли Новака Джоковича.
Источник — Twitter
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