ВИДЕО. Как Джоковича. Игрока дисквалифицировали за попадание мячом в судью

Американский теннисист Теннис Сандгрена подвергся дисквалификации с челленджера в американском Кэри.



В неигровой ситуации во втором гейме стартовой партии спортсмен попал мячом в линейного судью и сразу же понял, что продолжить матч ему уже не дадут.



«Cегодня мне попал в яйца слишком мощный бросок болбоя, я отбил мяч в забор, и он отскочил в ягодицу судье, который переходил на другую сторону. В результате – дисквалификация.



И поясню на всякий случай – я сам во всем виноват», – написал Сандгрен в твиттере, комментируя эпизод, который не попал на видео.



Отметим, что в прошлом году из-за подобного инцидента с US Open сняли Новака Джоковича.