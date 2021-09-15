ВИДЕО. Как Джоковича. Игрока дисквалифицировали за попадание мячом в судью

Теннис Сандгрен не сумел совладать с эмоциями после неточного броска болбоя

  • 15.09.2021 11:35
  • 973 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Джоковича. Игрока дисквалифицировали за попадание мячом в судью
© Getty Images/Global Images Ukraine. Теннис Сандгрен

Американский теннисист Теннис Сандгрена подвергся дисквалификации с челленджера в американском Кэри.
 
В неигровой ситуации во втором гейме стартовой партии спортсмен попал мячом в линейного судью и сразу же понял, что продолжить матч ему уже не дадут. 
 
«Cегодня мне попал в яйца слишком мощный бросок болбоя, я отбил мяч в забор, и он отскочил в ягодицу судье, который переходил на другую сторону. В результате – дисквалификация.
 
И поясню на всякий случай – я сам во всем виноват», – написал Сандгрен в твиттере, комментируя эпизод, который не попал на видео.
 
Отметим, что в прошлом году из-за подобного инцидента с US Open сняли Новака Джоковича

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Tka4enko_855
    online
    Tka4enko_855, 15.09.2021 11:59
    0
    нахера выкладывать видос на 4мин где нет четкого момента. Идиоты
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